Евгения Соляных: «Ради избавления от образа стервы я перекрасилась из блондинки в шатенку»
В интервью Passion.ru Евгения Соляных рассказала о том, какая роль помогла ей максимально реализоваться как актрисе, как она стала продюсером и почему ушла из театра Сергея Проханова в театр Романа Виктюка.
Passion.ru: Евгения, один из ваших последних фильмов «Как Надя пошла за водкой» показывает реальность жизни в российской глубинке. Вы исполнили роль Вали — серьезной девушки, которая привыкла все контролировать и учить жизни других. Трудно вам было вживаться в эту роль? Есть ли у вас общие черты с вашей героиней, и что вам в ней нравится больше всего (а может быть, и не нравится)?
Евгения Соляных: Роль Вали в фильме «Как Надя пошла за водкой» — одна из моих самых любимых на данный момент. Эта героиня диаметрально противоположна тем стервозным блондинкам, которых я играла раньше. И чтобы выйти из того амплуа, я специально перешла из блондинки в шатенку. В то же время не могу сказать, что роль была на сопротивление. Я достаточно быстро нашла в себе качества Вали: например, она добрая. А вот бездейственность, как у нее, мне не свойственна. Валя такая чеховская героиня, которая стремится к лучшей жизни, не прикладывая для этого усилий. Лишь один раз она попыталась что-то изменить, но, потерпев фиаско, больше ничего не предпринимала. Есть такое выражение: «Ляг и лежи в сторону мечты». Оно как раз про Валю, которая «лежит» себе, потихоньку спиваясь от того, что живет жизнью, в которой нет ни любви, ни простого человеческого общения.
Passion.ru: Фильм «Как Надя пошла за водкой» попал в лонг-лист престижных премий, а вас показал в новом амплуа. Вы впервые выступили продюсером. Почему вы решили попробовать себя в новом качестве?
Евгения Соляных: Это произошло случайно. У меня было время простоя без съемок и спектаклей, а я не хотела с этим мириться. Тогда в моей жизни появился Владимир Мирзоев, который показал пьесу прекрасного драматурга из Екатеринбурга Ирины Васьковской, и возникла идея снять фильм. Сначала это была короткометражка с тремя главными героями. Две женские роли — это я и Надя Игошина, а третьего артиста, который бы сыграл Алексея, нам предстояло найти. Мы обе видели в этой роли Евгения Цыганова и счастливы, что он согласился. Короткометражка начала ездить на фестивали, получать хорошие отзывы, и тогда мы решили снять полнометражный фильм.
Фото: Фото Саши Пикаловой из личного архива актрисы
Passion.ru: В детстве вы увлекались конным спортом, а после — модельным бизнесом. И то и другое занятие очень красивы и тоже требуют творческого подхода. Почему вы все же повернулись в сторону кинематографа? Когда вы поняли, что хотите заниматься именно этим искусством? Кто повлиял на вас?
Евгения Соляных: Желание стать актрисой появилось у меня в сознательном возрасте. В детстве я, как и многие другие дети, конечно, любила устраивать небольшие представления для родных, но о театральной сцене не мечтала. Гораздо больше меня увлекали книги, особенно готические романы: всегда хотелось стать частью этих невероятных миров. Актерская профессия дает такую возможность, более того, с ее помощью можно прожить не одну жизнь, а множество самых разных! Я осознала это не сразу, а уже после того как поступила в финансово-экономический институт. Поскольку обучение было заочное, я перебралась в Москву, а туда приезжала только на экзамены. И в какой-то момент произошло то самое осознание! Мне был уже 21 год, что является пограничным возрастом для поступления, я начала заниматься на курсах и в итоге поступила в ГИТИС.
Passion.ru: Большую часть вашей фильмографии составляют сериалы. Публика скептически оценивает этот киножанр… Многие говорят, что российские сериалы не того качества, какого могли бы быть. Вы согласны с таким мнением?
Евгения Соляных: С развитием стриминговых платформ в России очень выросло и качество сериалов: и картинка, и сценарии, и темы, которые они поднимают. Им приходится соревноваться между собой за внимание зрителя, и они стараются делать контент круче, чем у конкурентов. У себя в Instagram периодически делаю посты со списками фильмов и сериалов, которые я бы рекомендовала посмотреть. Не так давно посмотрела за один вечер два сезона «Содержанок», досматриваю третий. Но как зритель я больше люблю мистику, мне понравились «Топи» Владимира Мирзоева, Happy End и «Псих». Я не буду оригинальной, потому что реально хорошие проекты можно пересчитать по пальцам.
Фото: Фото Саши Пикаловой из личного архива актрисы
Passion.ru: Маленькая девочка Женя и актриса Евгения Соляных — это разные люди или один человек, пронесший в себе через годы черты характера из детства?
Евгения Соляных: Конечно один и тот же.
Passion.ru: Ваш маленький сын смотрит фильмы с вашим участием, узнает вас на экране?
Евгения Соляных: Да, он смотрит фильмы со мной, делает это с удовольствием, узнает меня, но знает, что это моя работа и что на экране не «настоящая мама», а роль, которую я исполняю.
Passion.ru: Многие актрисы, чтобы совмещать работу и уход за семьей, прибегают к помощи бабушек и нянь. Как вы справляетесь со своей самой главной ролью — ролью мамы?
Евгения Соляных: Да, у нас тоже есть няня, которая помогает нам, когда мы на работе. Андрей ходит в детский сад, любит хоккей, спорт и фокусы, даже пытается их повторять. А в этом году пойдет в хоккейную школу.
Passion.ru: У некоторых ваших коллег много детей (Ирина Леонова, Мария Шукшина, Глафира Тарханова). Вы бы хотели стать многодетной мамой? Или наличие большой семьи, возможно, идет вразрез с вашими творческими планами?
Евгения Соляных: Мне очень нравится идея большой семьи, но пока не понимаю, как это осуществить.
Фото: Фото Саши Пикаловой из личного архива актрисы
Passion.ru: В ГИТИСе вы учились в мастерской Сергея Проханова. Почему он? Как студенты вообще выбирают наставников?
Евгения Соляных: Обычно не выбирают. Тебя либо принимают на курс, либо нет. Учеба в театральном институте — это только первая ступень. Помимо ГИТИСа, я училась и в других местах.
В Лондоне я занималась с известным коучем Мел Черчер, в Америке — изучала систему Майзнера, училась у Иваны Чаббак. Ее учениками в разное время были Джим Керри, Брэд Питт, Шарлиз Терон и многие другие голливудские звезды.
Passion.ru: После получения диплома вы играли в «Театре Луны», а после распрощались с его сценой и ушли от своего вузовского наставника. Почему? В 2010-м вы начали работать в театре Романа Виктюка. Как вам было находиться рядом с мастером?
Евгения Соляных: Мне хотелось попасть в театр, ведь это некое признание твоего творческого потенциала, и когда Сергей Борисович распределил меня на роль в выпускной постановке его предыдущего курса, я была счастлива. Это был спектакль «Я скрываю» по мотивам «Чикаго», и весь сюжет разворачивался в тюрьме. Так, со второго курса я попала на сцену «Театра Луны».
А когда заканчивала ГИТИС, мой приятель предложил попробовать свои силы в театре Романа Виктюка, даже помог подготовить отрывок. Все прошло удачно, и Роман Григорьевич пригасил меня на главную роль в спектакль «Король Арлекин», и я осталась у Виктюка. Прослужила там пять лет и ушла сначала в декрет, а после сосредоточилась на кино.
С самим Романом Виктюком мне не удалось попрощаться. В день похорон я была на съемках в Сочи. И мне до сих пор не верится, что его нет с нами. Кажется, все как всегда — он у себя в кабинете, а я просто давно не была в театре...
Фото: Фото Саши Пикаловой из личного архива актрисы
Passion.ru: Помогает ли вам в работе ваше увлечение психологией?
Евгения Соляных: Помогает сделать персонажа более «живым».
Passion.ru: Графики съемок в кино бывают весьма напряженными, работать приходится в любых условиях — днем и ночью. Что вам помогает справляться со стрессом?
Евгения Соляных: Со стрессом помогает справиться сон и валерьянка.
Passion.ru: Где зрители увидят вас в ближайшее время?
Евгения Соляных: На интернет-платформе Okko скоро состоится премьера 8-серийной молодежной драмы Никиты Грамматикова «Моя большая тайна». В этом проекте мне досталась роль мамы 20-летней дочки. Признаюсь, таких взрослых детей в кино у меня еще не было, но тем интереснее.
Фото Саши Пикаловой из личного архива Евгении Соляных
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