Евгения Соляных: «Ради избавления от образа стервы я перекрасилась из блондинки в шатенку»

В интервью Passion.ru Евгения Соляных рассказала о том, какая роль помогла ей максимально реализоваться как актрисе, как она стала продюсером и почему ушла из театра Сергея Проханова в театр Романа Виктюка.

Passion.ru: Евгения, один из ваших последних фильмов «Как Надя пошла за водкой» показывает реальность жизни в российской глубинке. Вы исполнили роль Вали — серьезной девушки, которая привыкла все контролировать и учить жизни других. Трудно вам было вживаться в эту роль? Есть ли у вас общие черты с вашей героиней, и что вам в ней нравится больше всего (а может быть, и не нравится)?

Евгения Соляных: Роль Вали в фильме «Как Надя пошла за водкой» — одна из моих самых любимых на данный момент. Эта героиня диаметрально противоположна тем стервозным блондинкам, которых я играла раньше. И чтобы выйти из того амплуа, я специально перешла из блондинки в шатенку. В то же время не могу сказать, что роль была на сопротивление. Я достаточно быстро нашла в себе качества Вали: например, она добрая. А вот бездейственность, как у нее, мне не свойственна. Валя такая чеховская героиня, которая стремится к лучшей жизни, не прикладывая для этого усилий. Лишь один раз она попыталась что-то изменить, но, потерпев фиаско, больше ничего не предпринимала. Есть такое выражение: «Ляг и лежи в сторону мечты». Оно как раз про Валю, которая «лежит» себе, потихоньку спиваясь от того, что живет жизнью, в которой нет ни любви, ни простого человеческого общения.

Passion.ru: Фильм «Как Надя пошла за водкой» попал в лонг-лист престижных премий, а вас показал в новом амплуа. Вы впервые выступили продюсером. Почему вы решили попробовать себя в новом качестве?