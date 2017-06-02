На прошедшей неделе особенно сложно было смотреть по сторонам на церемонии вручения одной из музыкальных премий — из-за обилия странных и неудачных нарядов.

Ольга Бузова

Ольга Бузова появилась на премии RU.TV в образе главной героини из популярного в 90-х телесериала «Зена — королева воинов». Воинственно настроенная в последнее время Ольга, правда, была похожа скорее на аниматора на детском утреннике, чем на королеву воинов и только насмешила своих подписчиков в Instagram этим несуразным костюмом. Второй образ телеведущей и певицы на премии был также навеян лихими 90-ми: рядом с прозрачным серебристым платьем-занавеской так и хотелось поставить старый телевизор и смотреть сериал про Зену.

Филипп Киркоров и Елена Север

За пятьдесят оттенков синего на дорожке премии отвечали Елена Север и Филипп Киркоров. Выглядели артисты так, как будто переодевались в одной гримерке и перепутали в спешке вещи: к верху платья Елены подошли бы широкие брюки Филиппа, а к пиджаку Киркорова — блестящая юбка с каменьями. Кому достанутся каблуки, а кому кроссовки — вопрос второй.

Митя Фомин

Еще одна яркая пара на дорожке музыкальной премии — Митя Фомин со спутницей. Выглядели ребята в общем неплохо, но эта шляпа...

Группа « Бордо »

Участницы группы «Бордо» показали, как выйти из ситуации, когда очень хочется показать стройную фигуру, но похудеть и подкачаться как следует к важному событию не удалось. Еще платья похожи на кухонные фартуки с принтами в виде голого тела. В общем, несмешно, неинтересно и неловко смотреть. Лучше уж просто пришли бы в нижнем белье и занавеске — как Ольга Бузова.

Группа «Блестящие»

Что такое когнитивный диссонанс? Это когда группа называется «Блестящие», а блеска нет. Совсем.

Алена Чехова

Нелюбовь — это чувство, которое возникает при взгляде на платье актрисы Алены Чеховой, в котором она пришла на премьеру нового фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь» в Москве.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова съездила в Воронеж, где прошли спектакли с ее участием. Фотографии с вокзала балерина опубликовала в Instagram. Наряд у Волочковой был так себе для любой погоды, но для конца мая особенно не подходил: шуба и ботильоны со снежинками. Хотя нелепый образ артистки вполне сочетается со странной погодой, когда то снег в мае, то холода в июне.

Фото: Starface, Instagram