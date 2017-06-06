Глюкоза

Наталья Ионова растит двоих дочерей — десятилетнюю дочь Лидию и младшую Веру, которой в сентябре исполнится пять лет. Сама певица 7 июня отмечает 31-летие и не собирается отказываться ни от «сладкого» псевдонима Глюкоза, ни от откровенных нарядов и «горячих» фотосессий. Наталья часто выходит в свет скорее раздетой, чем одетой, и публикует в Instagram снимки, на которых предстает во всей красе. Подписчики, как правило, делятся на два лагеря: одни восхищаются и просят еще, другие напоминают, что она жена и мать, так что давно пора стать скромнее. Глюкоза спокойно отвечает на нападки моралистов, советующих ей «прикрыться», и считает, что главное, чтобы было, что показать, а красиво раздеваться, как и одеваться, надо уметь.

Лена Темникова

Лена Темникова недавно пришла на ток-шоу Ивана Урганта в строгом черном костюме. На вопрос телеведущего, почему одна из самых привлекательных певиц так скромно одета, 32-летняя Темникова ответила, что ей уже не двадцать, к тому же она мама. Впрочем, Лена лукавит. Ни возраст, ни супруг, ни двухлетняя дочь Саша не мешают певице принимать участие в довольно провокационных фотосессиях и публиковать в Instagram снимки в бикини на радость поклонникам.

Кристина Асмус

Кристина Асмус недавно впервые показала лицо трехлетней дочери Анастасии, чем вызвала приступ умиления у миллионов подписчиков. Актриса вообще известна своим трогательным отношением к дочке и супругу, шоумену Гарику Харламову. Но Кристина показывает поклонникам не только сцены из счастливой семейной жизни, но и свои фото в соблазнительных нарядах. Правда, в последнее время они у Асмсус все скромнее и скромнее.

Анна Седокова

Анна Седокова горяча в любое время года, в любую погоду и в любом положении — будучи беременной, после родов и в окружении своих теперь уже троих детей. На последних месяцах беременности Анна выходила в свет в обтягивающих нарядах, подчеркивающих не только ее округлившийся живот, но и соблазнительные формы, а уже спустя пять дней после рождения сына Гектора надела узкие джинсы и пошла на концерт друзей. Ну а фотографии Ани в мини-бикини мы устали считать.

Слава

Младшей дочери певицы Славы пока всего пять лет, а вот старшую, 19-летнюю Александру, все чаще сравнивают с эффектной знаменитой мамой, на которую она становится все больше похожей. При этом сама Слава, отметившая в мае 37-летие, позиции не сдает: все такая же молодая, прекрасная и дерзкая, носит мини, позирует в бикини и может похвастаться подтянутой фигурой, что и делает с удовольствием.

Вера Брежнева

Вера Брежнева знает пароль, видит ориентир и не обращает внимания на строгих блюстителей морали, критикующих ее смелые образы под лозунгами «Уже не девочка» и «Вы же мать». Не обращает, и правильно делает. Да, у певицы есть 16-летняя дочь Соня и семилетняя Сара, при этом у Брежневой такая фигура, что она может ходить в бикини всегда и везде. Если, конечно, не боится стать оружием массового поражения.

Яна Рудковская

Пышный бюст и ноги от ушей, смелые наряды и задорная улыбка — это все про маму троих детей, продюсера с железной хваткой и супругу олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую. Яна растит старших сыновей Андрея и Николая и младшего, четырехлетнего Александра, однако из-за статуса многодетной мамы скромничать не собирается. К примеру, недавно на вручени модной премии 42-летняя Рудковская впечатлила всех шикарным бюстом в кожаном платье.

Кети Топурия

Всем, кто боится измениться не в лучшую сторону после рождения детей, советуем посмотреть на Кети Топурию, которой в прошлом году исполнилось 30 лет, и успокоиться. Став мамой дочери Оливии, певица осталась такой же классной, зажигательной и сексуальной. Смелые наряды и фото в бикини не ушли в прошлое, а фигура Топурии по-прежнему вдохновляет поклонников не меньше, чем ее песни. Фото: Instagram, Global Look Press, East News, Starface, архивы пресс-служб