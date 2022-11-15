Секспросвет: как уберечь детей от насилия, если разговоры «об этом» запрещены

Поиски «секретной» информации могут привести в результате к серьезным и малоприятным последствиям – ранней беременности, ЗППП, многочисленным абортам, ВИЧ-инфекции, распространению сексистской и насильственной модели поведения.

Мы поговорили с двумя специалистами, чтобы узнать, в каком возрасте нужно начинать половое воспитание, какие ошибки совершают родители во время разговоров с детьми о сексе и чему может привести отсутствие бесед «об этом».

Уже пора?..

Елена Сидоренко – практикующий психолог, специалист по конфликтным разводам. автор курсов для родителей по воспитанию детей, ведущая терапевтических тренинговых групп для подростков:

«На мой взгляд, половое воспитание – это не разговор с ребенком на 2 часа, это стиль жизни, именно поэтому я считаю, что половое воспитание необходимо начинать с рождения. Половое воспитание начинается с первых прикосновений к ребенку, с атмосферы в семье, с психологического состояния мамы, с отношения к телесным проявлениям, с подмывания половых органов, с отношения к наготе и личным границам всех членов семьи, с правил нижнего белья».

По словам эксперта, на каждый период времени необходимо донести до ребенка определенную информацию. Большую часть необходимо обсудить с ребенком до школы, что-то чуть позже, но абсолютно точно до 12 лет ребенок уже обо всем будет знать, а вот от кого и что, это уже ответственность родителя.

Юлия Гунина – семейный, кризисный психолог, песочный терапевт, спикер международных конференций, автор обучающих программ:

«От 0 до 2 лет ребенок изучает свое тело, и очень часто, когда мама снимает подгузник, его ручки тянутся к половым органам. Это нормально! Все тело он изучил, остались только места под подгузником. Уже на этом этапе начинается половое воспитание – наше отношение к телу ребенка. С 3 лет, когда свое тело уже изучено, появляется интерес к телу других людей: малыш пытается подглядеть, потрогать, задает вопросы. Здесь уже необходимо грамотно рассказать ребенку о половых отличиях и границах тела».

Практически всё в детстве ребенок познает через игру, в том числе свое тело. Исследование себя – важный процесс, поэтому задача взрослых понимать, как он проходит, убеждена специалист.

Уже с трех лет важно объяснить:

правило нижнего белья

правило хороших и плохих прикосновений

правило хороших и плохих секретов и игр

и грамотно ответить на все вопросы ребенка

«Когда ребенок это знает, можно не беспокоиться за игры и интерес, он в норме постепенно угасает к 7 годам и проснется ближе к подростковому возрасту».

Главные ошибки родителей

Самая распространенная ошибка, которую допускают родители в общении с ребенком на тему полового воспитания – это неправильное название половых органов, продолжает Елена Сидоренко. Правильное название половых органов – это, в первую очередь, про принятие своего тела и себя.

«Правильное название половых органов – это сексуальная безопасность вашего ребенка. Это очень важная составляющая полового воспитания. Ребенок, который хорошо относится к своим половым органам, умеет их называть, не испытывает к ним стыда, не считает их грязными, знает, что их надо прикрывать, осознает свои границы и границы других людей. И, если ребенок встретит больного человека-педофила, который способен причинить ему вред, он не станет его жертвой».

По мнению специалиста, как только педофил услышит от ребенка правильное название половых органов, он никогда к такому ребенку не будет применять сексуальное насилие, потому что в этой семье открытое отношение к половому воспитанию и нет запретов на сексуальную грамотность, значит в этой семье доверительные отношения.

Юлия Дунина добавляет, в свою очередь, что если родители отмахиваются от разговоров о сексе со своими детьми или начинают их стыдить за интерес, любопытство только возрастает – ребенок начинает активно придумывать или вступать в интимные игры, где может познакомиться с половыми отличиями. И это уже опасно:

если Вася из садика может посмотреть на меня, значит это можно и другим! Неосведомленный ребенок, с которым родители не ведут открытый диалог, рискует стать жертвой насильников

подобные «безобидные» игры могут обернуться последствиями

интимные игры могут вызывать у некоторых детей комплексы и отвращение, особенно если за них стыдят

«В случае беды ребенок может ничего не сказать родителям, так как постесняется».

«Все запреты в нашей голове»

Половое воспитание – это, в первую очередь, знания о своём теле, о том, как оно устроено и как можно безопасно им распоряжаться. Это фундамент будущей̆ счастливой̆ и успешной̆ жизни ребёнка. Жизни, в которой̆ он полностью принимает себя и от которой̆ получает удовольствие, утверждает семейный, кризисный психолог Юлия Гунина.

«Доверительные отношения – это основа хороших детско-родительских отношений. Ребёнок изначально очень верит родителю и всему, что он говорит, а мы, родители, своим поведением разрушаем это доверие, - поясняет Елена Сидоренко, отвечая на вопрос о том, какой способ коммуникации с детьми на «табуированные» темы, на ее взгляд, является наиболее эффективным и безопасным. - Можно быть трижды знающим родителем, иметь здоровую сексуальность и внутреннюю сексуальную свободу, знать откуда и что берется, и как на это реагировать, но если с ребенком нет доверительных отношений и контакта, это все не имеет значения. Мы, родители, табуируем темы. Нет табуированных тем для детей, все запреты в нашей голове, это наши установки и ограничения. Для ребенка, что строение уха, что строение половой системы, одинаково, это его тело. Если родители не табуируют эту тему, то ребенок любую информацию воспринимает как учебную. Самый лучший способ коммуникации с ребенком, на любую тему – это доверительные отношения», - заключила она.