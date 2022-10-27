Пять признаков сексуального маньяка. Проверь свое окружение

Прежде чем разоблачать незнакомца, давайте разберемся в терминологии. Сексуальная зависимость — это признанное психическое расстройство, которое может принимать различные формы. Будь то зависимость от порнографии, секса с незнакомцами, мастурбации или занятий сексом несколько раз в день, общим знаменателем является неспособность человека контролировать уровень своей вовлеченности. Это не просто сильное половое влечение, фетиш или желание поэкспериментировать. Сексуальная зависимость в медицине известна как компульсивное расстройство сексуального поведения (CSBD) и гиперсексуальность.

Как и любая зависимость от психоактивных веществ или поведенческая зависимость, сексуальная зависимость носит прогрессирующий характер и считается хроническим заболеванием. О признаках сексуальной зависимости и факторах риска развития компульсивного расстройства сексуального поведения мы расскажем в следующем материале, а сейчас, пожалуй, вернемся к разговору о том, как все-таки вычислить охотника.

Притяжение

Настоящие маньяки на первый взгляд ничем не отличаются от обычных людей: они ходят на работу, получают образование, гуляют по тем же паркам, что и мы, закупаются продуктами, смотрят кино и даже заводят семью.

Как правило, люди, страдающие компульсивным расстройством сексуального поведения, были травмированы еще в детстве, поэтому в зрелом возрасте они выглядят замкнутыми и спокойными, возникает ощущение, будто вокруг них витает аура таинственности. Но не стоит путать обычных интровертов с маньяками. Отличительной чертой последних является сильная энергетика. Несмотря на то, что они не особенно выделяются из толпы, даже при незначительном контакте вы вдруг обнаружите, что находитесь под их влиянием.

Рекомендация: прислушивайтесь к сигналам своего тела. Нередко наша физическая составляющая содержит гораздо больше информации, чем мы можем себе вообразить. Подсознание считывает угрозу, и чтобы донести до нас свои опасения, использует явные и вполне материальные инструменты. Прислушайтесь, как реагирует ваше тело на то, что говорит собеседник. Если вам стало некомфортно – «крутит» в животе, кружится голова, сознание помутилось, а коленки подкашиваются – это не признак здоровой влюбленности и «бабочек», а максимально ясный знак, говорящий о небезопасности вашего положения.

Манипуляции

Не секрет, что травмированные личности вымещают на окружающих свою неудовлетворенность жизнью. При общении с маньяками вы можете поймать себя на мысли, что ваши чувства и потребности никчемны, поскольку ваши слабые места и болевые точки ловко подсвечиваются их вопросами. Не путайте тонкие манипуляции с эмпатией. Маньяку безразлично, как вы живете, хоть он и будет старательно демонстрировать обратное вежливым и учтивым поведением.

Рекомендация: будьте бдительны. Не стоит рассказывать первому встречному о том, как сильно вас обидели в детстве, из-за чего теперь вы переживаете тяжелые времена. Не позволяйте обесценивать ваш опыт и ваше самоощущение, а уж тем более вестись на уловки незнакомца, якобы знающего, как вам помочь.

Непубличность

Обратите внимание, насколько человек проявлен в виртуальном мире. Часто маньяки скрывают свое истинное лицо, указывают в социальных сетях другую дату рождения, имеют в друзьях несколько персон (чьи страницы тоже вызывают вопросы) и совсем не ведут личные страницы. Скорее всего, если вы захотите узнать, какую музыку он слушает, вы наткнетесь на полупустой плейлист. Да, случается, что люди в XXI веке всё еще общаются по почте, но, если информация об интересующем вас человеке будет отсутствовать в Интернете, задумайтесь, существует ли он вообще?

Рекомендация: если загадочный персонаж начал проявлять к вам симпатию в Сети, позовите его в людное место. Предложите посидеть в кафе в центре города или позовите на вечеринку, где будут ваши знакомые. Ни в коем случае не соглашайтесь на свидание за городом. Если же вы познакомились на улице или в заведении на окраине, и по всем вышеперечисленным признакам «мистер Х» не внушает доверия, попросите разрешения его сфотографировать под предлогом «хочу отправить снимок подруге». Маньяки избегают публичности и внимания, а потому с высокой долей вероятности ответят на ваши предложения отказом.