Почему гороскоп на неделю не всегда работает. Веды и зодиак

Карма

Основанная на Ведах – собрании священных текстов и системы знаний Индии – «наука о свете» базируется на убеждении, что звезды и планеты имеют прямое отношение к человеческой жизни. Согласно индуистским учениям, жизнь предназначена для духовного роста. Этому росту отчасти способствует карма – вселенский причинно-следственный закон, согласно которому каждая мысль, ровно, как и каждое действие, имеют соответствующую реакцию. Карма включает в себя все действия, совершенные телом, умом и душой. Считается, что человек, умирая и заново рождаясь, тянет за собой в новую жизнь ошибки и проблемы из предыдущих воплощений, от которых необходимо избавиться, распутав клубок причинно-следственных связей.

Веды утверждают, что карма человека напрямую связана с положением планет и звезд, и, таким образом, Джйотиш — это метод понимания своей кармы путем анализа этих положений. Практикующие астрологи считают, что «наука о свете» в некотором смысле предназначена для предоставления руководства людям, которые чувствуют себя потерянными или сбитыми с толку на своем жизненном пути.

Стоит отметить, что ведическая астрология используется для понимания всех аспектов жизни, включая будущий успех конкретного начинания, такого как брак, переезд в новый дом или деловое предприятие. В прошлом Джйотиш использовался как инструмент предсказания исходов сражений на поле битв или конкретного государственного решения. В результате правители часто нанимали астрологов, чтобы они лучше понимали, как им лучше всего управлять своими королевствами.