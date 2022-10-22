Почему гороскоп на неделю не всегда работает. Веды и зодиак
«Джйотиш» в переводе с санскрита означает «наука о свете». Эта индийская или, как еще принято называть, ведическая астрология относится к глубокой, математически сложной форме астрологии, восходящей к древним ведическим традициям Индии.
Джйотиш описывает планетарные закономерности во время рождения человека и путем тщательного анализа этих космических влияний рассматривает жизнь человека под микроскопом: через 12 знаков зодиака, 9 планет, 27 накшатр (созвездий), дробные карты, годовые карты и многое другое.
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Карма
Основанная на Ведах – собрании священных текстов и системы знаний Индии – «наука о свете» базируется на убеждении, что звезды и планеты имеют прямое отношение к человеческой жизни. Согласно индуистским учениям, жизнь предназначена для духовного роста. Этому росту отчасти способствует карма – вселенский причинно-следственный закон, согласно которому каждая мысль, ровно, как и каждое действие, имеют соответствующую реакцию. Карма включает в себя все действия, совершенные телом, умом и душой. Считается, что человек, умирая и заново рождаясь, тянет за собой в новую жизнь ошибки и проблемы из предыдущих воплощений, от которых необходимо избавиться, распутав клубок причинно-следственных связей.
Веды утверждают, что карма человека напрямую связана с положением планет и звезд, и, таким образом, Джйотиш — это метод понимания своей кармы путем анализа этих положений. Практикующие астрологи считают, что «наука о свете» в некотором смысле предназначена для предоставления руководства людям, которые чувствуют себя потерянными или сбитыми с толку на своем жизненном пути.
Стоит отметить, что ведическая астрология используется для понимания всех аспектов жизни, включая будущий успех конкретного начинания, такого как брак, переезд в новый дом или деловое предприятие. В прошлом Джйотиш использовался как инструмент предсказания исходов сражений на поле битв или конкретного государственного решения. В результате правители часто нанимали астрологов, чтобы они лучше понимали, как им лучше всего управлять своими королевствами.
Фото: Om-center.ru
Отличие от западной астрологии
Самое главное различие между западной и ведической астрологией заключается в том, как они рассматривают созвездия.
Глядя с Земли, солнце и планеты прокладывают путь по небу, двигаясь на фоне созвездий или звездных узоров, составляющих различные астрологические знаки, такие как Овен, Близнецы, Водолей и т. д. Когда солнце или конкретная планета движутся перед определенным узором звезд, говорят, что они находится в астрологическом знаке, который представляют эти звезды. Таким образом, эклиптический путь, по которому планеты проходят перед двенадцатью знаками астрологии, называется зодиаком.
Около 2000 лет назад и западная, и ведическая астрология следовали за планетами по этому эклиптическому пути, чтобы составлять гороскопы и делать предсказания. Но когда Земля вращается вокруг своей оси, она на самом деле испытывает колебание, известное как прецессия. Это колебание наклоняет Землю, а также наклоняет ее плоскость эклиптики. Поскольку для завершения полного колебания требуется 26 тысяч лет, плоскость эклиптики смещается примерно на 1 градус каждые 72 года.
Фото: Om-center.ru
За последние 2000 лет плоскость эклиптики сместилась настолько, что положение солнца и планет по отношению к знакам больше не соответствует положению старой плоскости эклиптики.
Ведическая астрология учитывает прецессию и поэтому рассчитывает гороскопы на основе обновленного эклиптического пути. Однако западная астрология придерживается старого пути, который более символичен, чем астрономически точен.
Выбор специалиста
В мире, переполненном экстрасенсами и предсказателями, важно понимать, что ведическая астрология, как любая точная наука, требует к себе серьезного отношения, поскольку даже близнецы, появившиеся на свет с разницей в 10 минут, будут иметь разные «задачи души». Время и место рождения имеют ключевое значение в ведической астрологии. Звезды и планеты не стоят на месте, поэтому при выборе специалиста важно обратить внимание, как долго он практикует, где обучался и как часто повышает квалификацию.
Помимо технических аспектов, ведическая астрология в конечном счете является духовной наукой и поэтому требует определенного уровня интуиции, который обычно достигается теми, кто придерживается определенных стандартов духовных практик. Чтобы читать гороскопы, а затем давать советы о том, как лучше всего подходить к жизненным трудностям с духовной точки зрения, астролог должен сам вести жизнь, в которой поддерживается строгий стандарт духовной дисциплины.
На самом деле астрологи древней Индии считались великими мудрецами, честными, смиренными, великодушными, беспристрастными и относившимися ко всем одинаково. Их главная цель состояла в том, чтобы помочь людям на пути духовности.
Хотя их гораздо труднее найти в наши дни, астрологи, придерживающиеся такого же стандарта духовной честности, все еще существуют.
Для тех, кто чувствует себя особенно потерянным или переживает трудные времена, такие астрологи могут дать видение, необходимое для того, чтобы увидеть жизненные препятствия не как источники депрессии, а как уроки, предназначенные для их духовного роста.