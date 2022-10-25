Как пережить Коридор затмений и не сойти с ума
С 25 октября по 8 ноября нас ожидает настоящая проверка на выносливость и адекватность. На протяжении двух недель каждого, независимо от знака зодиака, будет штормить – из-за коридора затмений.
Помните, как в школе известие о затмении будоражило сознание? Кому-то доводилось наблюдать за необычным астрономическим явлением вместе с родителями через темное стекло, поднесенное к Солнцу, кому-то через специальные очки. В детстве мало кто понимал, что происходит за пределами нашей планеты и почему весь мир так пристально наблюдает за тем, как Луна «перекрывает» Солнце посреди дня, но само слово «затмение», если чуть покопаться в сознании, невольно ассоциируется с чем-то таинственным, опасным и непредсказуемым. Неспроста.
Астрологи считают, что коридоры затмений могут сильно повлиять на все сферы жизни. С одной стороны, перемены – это хорошо, энергия не должна застаиваться, но с другой… Во времена рухнувших надежд и планов, уязвимости и непостоянства, очередная встряска может серьезно пошатнуть и без того расшатанную психику.
Благо, это не первый и далеко не последний коридор затмений, с которым нам придется иметь дело, а потому некоторые лайфхаки, как избежать нервного срыва, увольнения и расставания уже выработаны. Осталось только их придерживаться и быть терпимее к себе и ближним.
Частичное солнечное затмение
Хорошая новость состоит в том, что частичное Солнечное затмение мы уже благополучно пережили. Наступило оно сегодня, 25 октября, в 13:48. Если прямо сейчас вас эмоционально колбасит так, что хочется сжечь свой дом и основать бойцовский клуб в клоповнике с крысами, выдохните – это Скорпион. Частичное Солнечное затмение в данном знаке сулит нам, с одной стороны, поспешность и импульсивность, но с другой – возможность, наконец, избавиться от ненужного хлама в жизни. Поэтому если вы не знаете, куда деть бурлящую энергию, а спокойная и тихая подруга почему-то ревет полдня и впервые в жизни не готова исполнять роль подушки и бесплатного психолога, не отчаивайтесь. Займитесь пространством.
Сейчас настоящим спасением для каждого из нас может стать, как ни странно, уборка. Если вы давно хотели выбросить слегка подгоревшую кастрюлю, отдать юбку, в которую вы не влезаете, тощей Марине, и переставить книжную полку с левого угла в правый – сейчас самое время. Будьте уверены, что как только вы включитесь в процесс переоценки материальных штучек, которыми обставлена ваша квартира, вы вдруг обнаружите, что вместе с юбкой Марине было бы здорово отдать еще и шифоновую блузку, а остальные 100500 вещей из гардероба отнести в благотворительный фонд. Не скупитесь. Освобождайте пространство – это очистит вашу голову, уймет пыл и сохранит отношения с близкими.
Кстати, про отношения. Подумайте хорошенько над своим поведением, а лучше выпишите все свои самые гадкие качества и поступки, за которые вам стыдно. В конце пообещайте себе стать лучше и сожгите бумажку в том месте, где вы чувствуете себя максимально безопасно и в себе. Будьте осторожны – под одеялом играть с огнем не следует, лучше найдите уголок безмятежности на безлюдной улице и постарайтесь не сжигать кипу бумаг, сократите свою исповедь до листа А4, если не хотите провести вечер откровений в отделении полиции.
Фото: Freepik
Полное лунное затмение
Полное Лунное затмение ожидается 8 ноября. Оно начнется в 11:02:15 и продолжится до 16:56:09. В этот день, ровно через две недели, коридор затмений подойдет к концу, но, как сообщают астрологи, попустит нас не сразу.
Дело в том, что Солнечное затмение в Скорпионе, накрыв нас эмоциональной нестабильностью 25 октября, вынудит вплоть до 8 ноября задаваться вопросом: «А все ли я правильно делаю в своей жизни?». В то время как Лунное затмение в Тельце заставит задуматься над вектором наших мыслей.
Иначе говоря, до 8 ноября хорошо бы прибраться не только вокруг, но и в своей голове. Поэтому если вы давно хотели записаться к психологу, но не решались – сейчас самое время. Коридор затмений – неизбежный период трансформаций. Чем сильнее вы будете держаться за то, что потеряло актуальность – будь то туфли с позапрошлого сезона или отношения, в которых давно никто не счастлив, но признаться в этом страшно – тем больнее Луна будет у вас это отбирать. Подготовьтесь. Пересмотрите свои ценности, ориентиры и прислушайтесь к голосу разума. Все ответы давно спрятаны в вас, осталось только найти к ним путь, чтобы унять вопящий страх, затуманивающий сознание.
Фото: Freepik
Не бойтесь перемен и для уравновешивания собственной психики заведите чистую тетрадь, куда каждый вечер перед сном начните писать благодарности себе за то, что не сорвались на коллегу, хотя очень хотелось, и соседке тёте Маше за домашнее варенье, которым она вдруг решила поделиться. Научитесь благодарить себя и окружающих за мелочи – из них состоит жизнь.
Важно – постарайтесь не начинать ничего нового и не верить всем мыслям, которые приходят в голову.
Вероятнее всего, трезво оценить обстановку, себя и окружающих в этот непростой период вряд ли удастся, поэтому найдите островок спокойствия и медленно двигайтесь в сторону светлого будущего, пока Луна уносит из вашей жизни все лишнее. За текущие две недели можно выстроить такой крепкий фундамент для лучшей жизни, что первые плоды ваших стараний будут заметны уже через полгода. Это серьезное время для коренных изменений.
Текущий коридор затмений затронет ближайшие 18 лет, поэтому запаситесь терпением и чаем с ромашкой. При критической ситуации садитесь в позу лотоса и наблюдайте за тем, как потоки воздуха циркулируют в вашем теле, очищая ваш разум от лишнего шума. Больше думайте о настоящем, будущее придет само.