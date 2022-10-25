Как пережить Коридор затмений и не сойти с ума

Помните, как в школе известие о затмении будоражило сознание? Кому-то доводилось наблюдать за необычным астрономическим явлением вместе с родителями через темное стекло, поднесенное к Солнцу, кому-то через специальные очки. В детстве мало кто понимал, что происходит за пределами нашей планеты и почему весь мир так пристально наблюдает за тем, как Луна «перекрывает» Солнце посреди дня, но само слово «затмение», если чуть покопаться в сознании, невольно ассоциируется с чем-то таинственным, опасным и непредсказуемым. Неспроста.

Астрологи считают, что коридоры затмений могут сильно повлиять на все сферы жизни. С одной стороны, перемены – это хорошо, энергия не должна застаиваться, но с другой… Во времена рухнувших надежд и планов, уязвимости и непостоянства, очередная встряска может серьезно пошатнуть и без того расшатанную психику.

Благо, это не первый и далеко не последний коридор затмений, с которым нам придется иметь дело, а потому некоторые лайфхаки, как избежать нервного срыва, увольнения и расставания уже выработаны. Осталось только их придерживаться и быть терпимее к себе и ближним.

Частичное солнечное затмение

Хорошая новость состоит в том, что частичное Солнечное затмение мы уже благополучно пережили. Наступило оно сегодня, 25 октября, в 13:48. Если прямо сейчас вас эмоционально колбасит так, что хочется сжечь свой дом и основать бойцовский клуб в клоповнике с крысами, выдохните – это Скорпион. Частичное Солнечное затмение в данном знаке сулит нам, с одной стороны, поспешность и импульсивность, но с другой – возможность, наконец, избавиться от ненужного хлама в жизни. Поэтому если вы не знаете, куда деть бурлящую энергию, а спокойная и тихая подруга почему-то ревет полдня и впервые в жизни не готова исполнять роль подушки и бесплатного психолога, не отчаивайтесь. Займитесь пространством.

Сейчас настоящим спасением для каждого из нас может стать, как ни странно, уборка. Если вы давно хотели выбросить слегка подгоревшую кастрюлю, отдать юбку, в которую вы не влезаете, тощей Марине, и переставить книжную полку с левого угла в правый – сейчас самое время. Будьте уверены, что как только вы включитесь в процесс переоценки материальных штучек, которыми обставлена ваша квартира, вы вдруг обнаружите, что вместе с юбкой Марине было бы здорово отдать еще и шифоновую блузку, а остальные 100500 вещей из гардероба отнести в благотворительный фонд. Не скупитесь. Освобождайте пространство – это очистит вашу голову, уймет пыл и сохранит отношения с близкими.

Кстати, про отношения. Подумайте хорошенько над своим поведением, а лучше выпишите все свои самые гадкие качества и поступки, за которые вам стыдно. В конце пообещайте себе стать лучше и сожгите бумажку в том месте, где вы чувствуете себя максимально безопасно и в себе. Будьте осторожны – под одеялом играть с огнем не следует, лучше найдите уголок безмятежности на безлюдной улице и постарайтесь не сжигать кипу бумаг, сократите свою исповедь до листа А4, если не хотите провести вечер откровений в отделении полиции.