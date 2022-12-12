Гороскоп на неделю: 12-18 декабря

В 01:12 12 декабря Солнце соединилось с серьезным Сатурном, а это значит, что наступило благоприятное время для переговоров по волнующим вас вопросам. Солнце в Стрельце способно пролить свет на суровые или неприятные вещи, оставаясь при этом оптимистичным.

В среду, 14 декабря в 14:09 Солнце столкнется с мечтательным Нептуном – наступит «час расплаты» за наши иллюзии и фантазии. Этот день может ознаменоваться пересмотром ложных предположений, в которых мы увязли, а за ними грядет смена вибраций.

В пятницу, 16 декабря, в 3:56 утра наступит полумесяц – поворотный момент текущего месяца. Нервная декабрьская энергия почти начинает остывать, но сначала предстоит последний рывок к финишу!

В субботу, 17 декабря, в 16:36 нам может показаться, что реальность несколько страннее вымысла. Все дело в том, что Меркурий в заземленном Козероге будет в этот день гармонировать с радикальным Ураном в Тельце. Это может привести нас к тому, что мы начнем думать о вещах с нетрадиционной, но мудрой точки зрения. Овен: 20 марта - 19 апреля

Вы пробуете разные подходы и способы выражения себя. Ретроградный Марс преподал вам уроки общения, благодаря чему вы стали увереннее выражать свои намерения и волю. Поскольку планета коммуникаций Меркурий гармонирует с Ураном, в период с 12 по 18 декабря вы можете почувствовать больше свободы и прав говорить и делать что-то по-своему, независимо от того, как это может звучать и выглядеть.

Эта возможность позволит отпустить все, что мешает делиться мыслями и использовать харизму в достижении целей. Четверть луны заставит вас внести последние штрихи в рабочий проект, чтобы у вас было больше времени для путешествий, неторопливого чтения и изучения мира под новым ракурсом.

Телец: 19 апреля - 20 мая

Вы, вероятно, готовитесь отправиться в дорогу или к приему в своем уютном гнездышке на праздники гостей-«кочевников», поскольку ваш планетарный покровитель Венера находится в доме дальних путешествий вашей карты! Солнце соединяется с Сатурном, побуждая вас искать способы сделать вещи более доступными для вас. Просьба о выплате компенсаций за ваши профессиональные навыки и знания может помочь вам в достижении данной цели. При этом прикладывать большие усилия не придется – достаточно блеснуть своей мудростью и опытом, чтобы добиться нужного расположения. Сейчас вы действительно будете говорить все, что у вас на уме, поскольку Меркурий гармонирует с Ураном. К вам могут прийти довольно уникальные и блестящие идеи, так что держите ближайшую неделю свой блокнот под рукой!

Близнецы: 20 мая — 21 июня

Ретроградный Марс в вашем знаке может помочь вам найти альтернативные способы добиться желаемого. Возможно, у вас не хватит энергии сделать это самостоятельно, но, к счастью, рядом есть люди, которые придут вам на помощь! Соединение Солнца с Сатурном является полезным временем для обсуждения правил и обязанностей с партнером. В период с 12 по 18 декабря вам удастся реалистично оценить свои возможности. Это может стать поворотным моментом в вашей карьере и отношениях, поскольку Солнце сталкивается с Нептуном, прося вас воплотить в жизнь ваши мечты. Однако вы должны доверять своим партнерам. Кроме того, поскольку Меркурий гармонирует с Ураном, вы можете быть беспокойными, если не смиритесь с тем, что не все предсказуемо или полностью в ваших руках.

Рак: 21 июня — 22 июля

Вы были заняты! Есть много людей, которым вы посвящаете свое время и внимание. Может быть приятно иметь кого-то, кому можно помочь, но некоторые коррективы могут быть внесены в течение последней четверти луны. Эта фаза луны может привести к тому, что вы внесете подробные изменения в свое расписание, чтобы у вас было больше энергии и вы чувствовали себя более похожими на себя. Отдых важен, как и возможность качественно проводить время с людьми, которых вы любите. Разговоры о будущем улетучиваются, когда Меркурий гармонирует с Ураном. Может возникнуть чувство удивления по поводу того, как будут выглядеть ваши отношения в долгосрочной перспективе. Вы готовы смотреть на вещи с самых разных точек зрения.

Лев: 22 июля - 22 августа

Сезон Стрельца — это время, когда вы можете заниматься тем, что делает вас счастливым: заниматься искусством, быть игривым, проводить время с друзьями. В течение этой последней четверти луны вы пытаетесь понять, как инвестировать свое время и ресурсы в то, что делает вас наполненным и радостным. Поскольку Солнце соединяется с Сатурном, вы можете четко и честно выполнять свои межличностные обязанности. Вам может казаться, что с вашей работой, вашим распорядком дня и вашим здоровьем связано много разных вещей, но все это каким-то образом движется вперед, независимо от того, что является нормальным или общепринятым, поскольку Меркурий гармонирует с Ураном.

Дева: 22 августа - 22 сентября

Вы наверстываете упущенное во время сезона Стрельца, но, естественно, у вас все еще есть дела, которые требуют вашего внимания. Поскольку Солнце соединяется с Сатурном-надсмотрщиком, вы можете выработать наилучшую долгосрочную стратегию для выполнения своих обязанностей в повседневной жизни. Это может быть благоприятное время для вас, чтобы честно взглянуть на свой образ жизни и привычки, поскольку вы обдумываете способы обеспечить себя более устойчивой энергией. Вы по-другому смотрите на свои идеалы в отношениях, поскольку Солнце сталкивается с Нептуном, прося вас сделать шаг, основанный на межличностных фантазиях. Вы можете добиться некоторых творческих и социальных прорывов, поскольку Меркурий находится в гармонии с Ураном, планетой изобретательства.

Весы: 22 сентября - 23 октября

В то время как ваше сердце может быть дома, вы все еще бегаете по улицам, заставляя мир вращаться! Последняя четверть луны сталкивает вас лицом к лицу с вещами, которые вы больше не способны игнорировать. Может быть, вы, наконец, поняли то, что раньше не могли полностью осознать. Детали были скрыты, но теперь вони проявились и пришла ясность! Поскольку планета коммуникаций Меркурий гармонирует с Ураном, планетой изобретений, у вас могут возникнуть действительно нестандартные, но блестящие идеи о семье, истории и домашней жизни. Может быть, вы получите представление о том, как все хорошее должно заканчиваться, или какую-то дикую, электрическую веру в то, что на самом деле оно никогда не заканчивается! В воздухе витает волнение по поводу того, что будет дальше…

Скорпион: 23 октября — 22 ноября

Вы все еще учитесь близости и доверию, пока ваш планетарный покровитель Марс перемещается по дому общих ресурсов вашей карты. Возможно, появятся какие-то старые вещи, которые, как вы думали, давно похоронены — например, эмоции зомби! Когда Солнце соединяется с Сатурном, вы обращаете внимание на крышу над головой. Это возможность провести несколько взвешенных и ответственных переговоров, касающихся вложения времени, денег и энергии в домашнюю жизнь. Беседы с людьми начнут выходить на новые и неожиданные территории, поскольку Меркурий гармонирует с Ураном, планетой сюрпризов. Кто знает, что вы скажете, столкнувшись с абсурдом, но помните о своем козыре – блестящем чувстве юмора.

Стрелец: 22 ноября – 21 декабря

Сезон Стрельца — это ваше время на солнце, дающее вам лучшее понимание того, кто вы есть на самом деле. Поскольку солнце соединяется с Сатурном, вы, вероятно, станете более ответственными. Долгосрочные соглашения могут быть заключены честно, без особых преувеличений или ложных обещаний. Каждый будет способен внести свою справедливую долю в сделку. Это можно сделать и с учетом ваших идеалов. Пока Солнце сталкивается с Нептуном, вы можете воплотить в жизнь свои самые смелые мечты. Последствия этих действий полностью в ваших руках, хотя вы, кажется, всегда способны справиться с любым затруднением или недоразумением с изяществом и юмором. Погоня за радугой никому не повредит, особенно Стрельцу.

Козерог: 21 декабря — 19 января

Сезон Стрельца застает вас готовящимся за кулисами, но еще не полностью собранными для выхода на сцену. Есть еще кое-какие свободные концы, которые нужно связать, прежде чем вы сможете по-настоящему сосредоточиться на себе. Делать что-то для общего блага — часть этого процесса. Последняя четверть луны несет в себе духовную атмосферу, поскольку вы совершаете бескорыстный поступок, в который верите. Можете столкнуться с беспокойством, поскольку Меркурий гармонирует с Ураном. Ваш ум движется довольно быстро. Ваш разум движется довольно быстро. Этот аспект может быть полезен, отлично подходит для мозгового штурма, но он также может означать, что ваша нервная система сейчас чувствительнее, чем обычно. Помните о кофеине и времени, проведенном за экраном, как о способе позаботиться о своем мозге.

Водолей: 19 января — 18 февраля

Вы смотрите в будущее на протяжении всего сезона Стрельца. Эта последняя четверть луны просит вас внести некоторые изменения в свои надежды и мечты. Есть вещи, которые вы готовы пересмотреть или даже отдать, чтобы получить утопию, о которой вы мечтаете. Когда Солнце соединяется с вашим планетарным покровителем Сатурном, вы подключаетесь к своему чувству дисциплины, чтобы достичь намеченных целей. Вы также можете почувствовать, что способны быть собой и жить в соответствии со своими целями. Конечно, все еще присутствуют удивление и вопросы о вещах, на которые нет реальных ответов, поскольку Меркурий, планета ума, гармонирует с Ураном, планетой изобретений.

Рыбы: 18 февраля — 20 марта

Сезон Стрельца — это время, когда вы выходите в мир, понимая, как вы связаны со всеми и как вы вписываетесь в общую картину. В последнюю четверть луны ваши отношения могут измениться, чтобы соответствовать этому оптимальному видению. Насколько отношения определяются общественным мнением? Больше, чем многие могут захотеть признать! Поскольку Солнце соединяется с Сатурном, можно давать обещания (они не обязательно должны быть открытыми). Заключенные сейчас соглашения кажутся довольно надежными на астрологическом уровне. Поскольку Солнце сталкивается с Нептуном, вы должны оставаться уверенными в себе, так как другие люди могут не до конца понять вас. Они имеют значение только в том случае, если вы дадите им разрешение.