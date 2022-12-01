Гороскоп на декабрь 2022 года: какие испытания и радости придут с началом зимы
Зима пришла к нам, предваряя себя ноябрьским снегом, первыми морозами и постепенно понижающейся температурой. Можно сказать, что зима пришла к нам идеально, по всем правилам и очень деликатно. Но что таит в себе новая пора - попытаемся разобраться со всеми знаками Зодиака последовательно и лаконично.
Фото: Freepik
Фото: Freepik
Овен
В этом месяце астрологический прогноз советует обратить свое внимание на авторитетное мнение более мудрых людей, не переоценивать собственные силы и беречь их для лучших времен.
Если необходимо доделать важные, большие дела, накопившиеся в этом году - стоит их завершить, не перенося в новый 2023 год. Но учитывая предыдущее предупреждение.
Фото: Freepik
Телец
В декабре Тельцов ждут неожиданные сюрпризы, которые могут для одних быть приятными, для других - наоборот. В обоих случаях - это время для глубоких размышлений и непростых решений. Необходимо четко расставить приоритеты и действовать в соответствии с ними.
Особенно полезно проделать самоанализ своих поступков за последнее время, который может сподвигнуть вас на новые, вероятно, очень масштабные сдвиги в новом году. Делайте это взвешенно и рационально, тогда все получится.
Фото: Freepik
Близнецы
Декабрь для близнецов даст возможность наслаждаться домашними хлопотами, включая предновогодние приготовления. Откроются скрытые ресурсы, которые дадут новые силы для новых идей.
Творческие люди испытают особенный прилив вдохновения, который стоит использовать по назначению, не подавляя свежие эмоции.
Фото: Freepik
Рак
Декабря для Раков - не лучшее время для принятия решений и масштабных перемен. Лучше переждать события в своей раковине, не особенно высовываясь оттуда. Сейчас важно руководствоваться только здравым смыслом, а не эмоциями.
Также важно не вовлекать в свои внутренние переживания и рефлексию родственников и вообще людей из окружения.
Фото: Freepik
Лев
Львам в декабре придется затянуть поясок из-за финансовых затруднений. Лучше сэкономить там, где это можно и не растрачивать даже имеющиеся накопления, отложенные на праздники.
Хладнокровие и расчет - ваши партнеры. Эмоции лучше придержать при себе. Сейчас для Львов время сосредоточенности и внимания к деталям.
Фото: Freepik
Дева
Для Дев декабрь - время принятия решений, и не стоит отказываться от таких порывов. Сейчас время на вашей стороне. В конце года вы в состоянии решить практически любую проблему, однако стоит понимать, что именно вы хотите.
Проявляя настойчивость, в совокупности с расчетом - позволит добиться небывалых успехов. Но не нужно работать для этого 24/7, время на отдых необходимо также планировать заранее, и с тем же расчетом, чтобы сил на все хватило.
Фото: Freepik
Весы
Обострение интуиции - ваш конек в декабре. Вы станете замечать даже такие мелочи, которые раньше от вас ускользали. И сможете правильно воспользоваться новыми открытиями и рассуждениями.
Интуиция коснется и вашего окружения - друзья и враги могут поменяться местами, и даже такие переосмысления дадутся вам легче обычного.
Фото: Freepik
Скорпион
В начале декабря Скорпионы будут чувствовать на себе давление окружающих. Вероятно, стоит пересмотреть количество дел, которые вы тащите на себе. Стоит профильтровать их, выделить главное, а остальное - лучше пока перенести на 2023 год.
Вторая половина станет более спокойной, мягкой и легкой. После 15 числа - начнут исполнятся желания, труды которых вы правильно расставите в первой половине месяца.
Фото: Goodfon
Стрелец
Для Стрельцов первая половина декабря окажется суетной и будет полна неприятными новостями, с которым все равно придется справляться и не запускать их.
Во второй половине месяца наступит время выдохнуть, но вам все равно придется проявлять бдительность в рабочих и домашних делах. Лучше всего сейчас побыть в одиночестве и не участвовать в массовых мероприятиях.
Фото: Goodfon
Козерог
Декабрь для вас - время спокойного отношения к делам. Важно отсечь суету и излишнюю активность. Вероятно, вы захотите чаще бывать в одиночестве - не отказывайтесь от такого случая при возможности.
Козерогам в этом месяце лучше всего действовать из тени, не выделяться и сосредоточиться на локальных целях. Многим из окружения такое поведение может не понравиться, однако стоит все объяснить им заранее, и дать вам возможность действовать в одиночку.
Фото: Goodfon
Водолей
Декабрь - напряженный период для Водолеев. Эмоции будут пытаться вылезти в самый неподходящий момент. Волнения и переживания могут выплеснуться через край. И это может сказаться на здоровье.
Следует максимально собраться, взяться за ум, отложить эмоции в сторону, насколько это для вас возможно, и попробовать перенести внутреннее состояние на то, что так долго откладывалось в течение года. Эта сэкономленная энергия может дать старт блестящему делу будущего.
Фото: Goodfon
Рыбы
Декабрь для Рыб станет крайне плодотворным во всех сферах. Появится время для новых идей, откроются новые возможности. Вам захочется участвовать в делах, которые ранее казались тяжелыми, необычными для вас.
Не бойтесь новых себя. В декабре все получится. Главное - не старайтесь слишком праздновать свои успехи, особенно аккуратнее с алкоголем - можно все испортить.