Гороскоп на декабрь 2022 года: какие испытания и радости придут с началом зимы

Овен

В этом месяце астрологический прогноз советует обратить свое внимание на авторитетное мнение более мудрых людей, не переоценивать собственные силы и беречь их для лучших времен.

Если необходимо доделать важные, большие дела, накопившиеся в этом году - стоит их завершить, не перенося в новый 2023 год. Но учитывая предыдущее предупреждение.