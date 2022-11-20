Аденоиды. Лечить или удалять?
Аденоиды — это часть иммунной системы организма, то есть его защита. Расположенные сразу за носовым проходом, они помогают задерживать микробы, которые попадают через нос и рот. После того, как ребенку исполняется пять лет, аденоиды начинают уменьшаться и ко взрослому возрасту обычно полностью исчезают. Вот почему проблемы с ними возникают только у детей. О том, как с этими проблемами справляться, спросили у врача-оториноларинголога «СМ-Клиника» Александра Павловича Леткина.
Для чего нужны аденоиды
Аденоиды помогают детскому иммунитету справляться с инфекцией, пока организм не выработает другой способ борьбы с вирусами и бактериями. Это происходит с помощью белых кровяных телец (лейкоцитов). Они проходят через аденоиды.
«Аденоиды представляют собой участок мягкой розовой ткани, форму которого иногда описывают как что-то похожее на цветную капусту. Они состоят из лимфоидной ткани, как и лимфатические узлы. Средний размер нормального аденоида — около 6 миллиметров», — объясняет Александр Леткин.
Максимального размера аденоиды становятся, когда ребенку исполняется от 3 до 5 годиков. Все зависит от индивидуальных особенностей. Но иногда аденоиды увеличиваются. Тогда это может доставлять ребенку большие неприятности.
Причина увеличения аденоидов
Когда организм ребенка пытается с чем-то бороться, аденоиды могут воспаляться и увеличиваться в размерах. Средний размер аденоида в увеличенном виде — около 11 мм. Чаще всего увеличение происходит из-за инфекций уха, верхних дыхательных путей, аллергий и повторяющихся носовых кровотечений.
К каким проблемам это приводит
В некоторых случаях у ребенка может не возникать вообще никаких симптомов с увеличением аденоидов. То есть они увеличиваются, «делают свое дело», после чего уменьшаются обратно. Однако иногда увеличенные аденоиды вызывают такие симптомы, как боли в области горла, заложенность носа, ушей. Ребенок дышит ртом, у него сбивается сон. Могут появиться храп и даже обструктивное апноэ (кратковременное прерывание дыхания).
Диагностика
Если есть подозрение, что проблемы именно из-за аденоидов, врач может порекомендовать для ребенка определенные медицинские тестирования. Такие как:
- Тесты на визуализацию. Чтобы лучше рассмотреть носовые проходы, пазухи носа и сами аденоиды, используется рентген, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
- Эндоскопия носа. Во время исследования врач вводит в нос ребенка тонкую гибкую трубку с камерой и подсветкой на конце (эндоскоп), который позволяет как следует рассмотреть аденоиды. Это поможет увидеть, покраснели они, увеличены или воспалены.
- Бактериологический анализ. Чтобы понять, связаны ли увеличенные аденоиды с инфекцией, может потребоваться мазок из горла, рта и носа на условно патогенную на микрофлору. Он поможет определить, какие именно бактерии вызывают неприятные симптомы.
- Исследования сна. Оно необходимо, если увеличенные аденоиды вызывают храп или становятся причиной обструктивного апноэ во сне.
Как необходимо лечить
Решение проблемы с аденоидами, в большинстве случаев, следует начинать с лечения основного заболевания. После этого врач начнет искать уже непосредственно первопричину. Когда аденоиды увеличены из-за аллергии, специалист, скорее всего, назначит антигистаминные препараты или назальный кортикостероидный спрей. А если дело в бактериальной инфекции, то порекомендует антибиотики.
Увеличенные аденоиды, даже если это временная проблема, могут затруднить не только дыхание, но и глотание.
«Помочь с этим может особая диета: без горячих напитков, которые могут повредить горло, без твердых и хрустящих продуктов, таких как орехи, сухарики и печенье, которые могут сделать то же самое, но с большим количеством жидкости комнатной температуры, включая не только воду, но также соки и бульоны, и преобладанием мягких продуктов, таких как пюре, омлеты, йогурты и крем-супы», — советует Александр Леткин.
Когда необходима операция
Если нехирургические методы не решают проблему, назначается операция по удалению аденоидов — аденоидэктомия. Это может быть необходимо, если у ребенка:
- проблемы с дыханием — ему трудно дышать через нос, поэтому он дышит через рот, что приводит к сухости во рту и потрескавшимся губам;
- постоянные проблемы с ушами — например, отиты или «клейкое ухо» (экссудативный отит, при котором среднее ухо наполняется густой липкой жидкостью);
- повторяющиеся воспаления носа — в частности, синусит, который сопровождается такими симптомами, как постоянный насморк и гнусавая речь;
- проблемы со сном — храп или апноэ, следствием которых становится дневная сонливость и низкий уровень энергии в течение дня.
«Операция проводится лор-хирургом и занимает около получаса. Аденоиды удаляются через рот под общим наркозом, поэтому во время манипуляций ребенок не почувствует никакой боли и дискомфорта. После этого ребенку нужно оставаться в клинике в течение часа, чтобы находиться под наблюдением врачей, если возникнут какие-то осложнения», — говорит Александр Леткин.
Важно понимать, что аденоидэктомия — достаточно быстрая и простая процедура с небольшим количеством осложнений и минимальными рисками. Особенно если она проводится в хорошей клинике и специалистом, который не раз проводил такие операции. Кстати, если у ребенка также есть проблемы с миндалинами, то ему, вероятно, будет рекомендовано и удаление миндалин (тонзиллэктомия), которое можно провести одновременно с удалением аденоидов.