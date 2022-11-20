Аденоиды. Лечить или удалять?

Для чего нужны аденоиды

Аденоиды помогают детскому иммунитету справляться с инфекцией, пока организм не выработает другой способ борьбы с вирусами и бактериями. Это происходит с помощью белых кровяных телец (лейкоцитов). Они проходят через аденоиды.

«Аденоиды представляют собой участок мягкой розовой ткани, форму которого иногда описывают как что-то похожее на цветную капусту. Они состоят из лимфоидной ткани, как и лимфатические узлы. Средний размер нормального аденоида — около 6 миллиметров», — объясняет Александр Леткин.

Максимального размера аденоиды становятся, когда ребенку исполняется от 3 до 5 годиков. Все зависит от индивидуальных особенностей. Но иногда аденоиды увеличиваются. Тогда это может доставлять ребенку большие неприятности.

Причина увеличения аденоидов

Когда организм ребенка пытается с чем-то бороться, аденоиды могут воспаляться и увеличиваться в размерах. Средний размер аденоида в увеличенном виде — около 11 мм. Чаще всего увеличение происходит из-за инфекций уха, верхних дыхательных путей, аллергий и повторяющихся носовых кровотечений.

К каким проблемам это приводит

В некоторых случаях у ребенка может не возникать вообще никаких симптомов с увеличением аденоидов. То есть они увеличиваются, «делают свое дело», после чего уменьшаются обратно. Однако иногда увеличенные аденоиды вызывают такие симптомы, как боли в области горла, заложенность носа, ушей. Ребенок дышит ртом, у него сбивается сон. Могут появиться храп и даже обструктивное апноэ (кратковременное прерывание дыхания).

Диагностика

Если есть подозрение, что проблемы именно из-за аденоидов, врач может порекомендовать для ребенка определенные медицинские тестирования. Такие как:

Тесты на визуализацию. Чтобы лучше рассмотреть носовые проходы, пазухи носа и сами аденоиды, используется рентген, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Эндоскопия носа. Во время исследования врач вводит в нос ребенка тонкую гибкую трубку с камерой и подсветкой на конце (эндоскоп), который позволяет как следует рассмотреть аденоиды. Это поможет увидеть, покраснели они, увеличены или воспалены.

Бактериологический анализ. Чтобы понять, связаны ли увеличенные аденоиды с инфекцией, может потребоваться мазок из горла, рта и носа на условно патогенную на микрофлору. Он поможет определить, какие именно бактерии вызывают неприятные симптомы.

Исследования сна. Оно необходимо, если увеличенные аденоиды вызывают храп или становятся причиной обструктивного апноэ во сне.

Как необходимо лечить

Решение проблемы с аденоидами, в большинстве случаев, следует начинать с лечения основного заболевания. После этого врач начнет искать уже непосредственно первопричину. Когда аденоиды увеличены из-за аллергии, специалист, скорее всего, назначит антигистаминные препараты или назальный кортикостероидный спрей. А если дело в бактериальной инфекции, то порекомендует антибиотики.

Увеличенные аденоиды, даже если это временная проблема, могут затруднить не только дыхание, но и глотание.

«Помочь с этим может особая диета: без горячих напитков, которые могут повредить горло, без твердых и хрустящих продуктов, таких как орехи, сухарики и печенье, которые могут сделать то же самое, но с большим количеством жидкости комнатной температуры, включая не только воду, но также соки и бульоны, и преобладанием мягких продуктов, таких как пюре, омлеты, йогурты и крем-супы», — советует Александр Леткин.

Когда необходима операция

Если нехирургические методы не решают проблему, назначается операция по удалению аденоидов — аденоидэктомия. Это может быть необходимо, если у ребенка:

проблемы с дыханием — ему трудно дышать через нос, поэтому он дышит через рот, что приводит к сухости во рту и потрескавшимся губам;

постоянные проблемы с ушами — например, отиты или «клейкое ухо» (экссудативный отит, при котором среднее ухо наполняется густой липкой жидкостью);

повторяющиеся воспаления носа — в частности, синусит, который сопровождается такими симптомами, как постоянный насморк и гнусавая речь;

проблемы со сном — храп или апноэ, следствием которых становится дневная сонливость и низкий уровень энергии в течение дня.

«Операция проводится лор-хирургом и занимает около получаса. Аденоиды удаляются через рот под общим наркозом, поэтому во время манипуляций ребенок не почувствует никакой боли и дискомфорта. После этого ребенку нужно оставаться в клинике в течение часа, чтобы находиться под наблюдением врачей, если возникнут какие-то осложнения», — говорит Александр Леткин.

Важно понимать, что аденоидэктомия — достаточно быстрая и простая процедура с небольшим количеством осложнений и минимальными рисками. Особенно если она проводится в хорошей клинике и специалистом, который не раз проводил такие операции. Кстати, если у ребенка также есть проблемы с миндалинами, то ему, вероятно, будет рекомендовано и удаление миндалин (тонзиллэктомия), которое можно провести одновременно с удалением аденоидов.