23 ноября – судьбоносный день для всех знаков зодиака. Чего ждать в любви?

Астрологи рекомендуют отложить принятие важных решений на пару дней и предлагают сосредоточиться на настоящем. Пока планеты приходят в себя, давайте разбираться, какие изменения на личном фронте нас поджидают в этот сумрачный ноябрь.

Овен

Начало ноября принесет судьбоносные, но непредсказуемые события в ваши интимные отношения. Обратите внимание на то, что становится явным, как секреты и загадки, поскольку более глубокое понимание того, что такое настоящая близость, уже начинает выходить на поверхность – с сегодняшнего дня.

При условии, что вы захотите выйти из подземного мира любви, вам удастся ощутить более светлые тона. Перемены начнут происходить, когда Венера, Меркурий и Солнце войдут в Стрельца – это случится в конце ноября. Астрологи рекомендуют установить намерение исследовать новые вершины в любви, самостоятельно или со своим партнером, во время новолуния в Стрельце в конце месяца.

Телец

Перемены могут сыграть на руку. В первую неделю ноября вы, вероятно, могли чувствовать себя неуверенно в том, в каком направлении движется ваша личная жизнь. Поскольку судьба и предназначение ваших отношений меняются, вам, возможно, пришлось сказать «прощай» любимому, с которым вы были раньше, во время полного лунного затмения в вашем знаке 8 ноября. Но не смейте расстраиваться или сожалеть о случившемся.

Когда сезон Скорпионов закончится, вы сможете насладиться свежим огненным всплеском Солнца, Меркурия и Венеры, входящих в Стрельца. Осмельтесь исследовать более глубокие уровни близости с помощью приключений и необычных впечатлений во время новолуния в Стрельце 23 ноября. О том, как можно разнообразить свою сексуальную жизнь, можно почитать здесь.

Близнецы

Чего вы ждете от любви, Близнецы? Как непостоянный воздушный знак, вам может быть трудно с точностью сказать, кого и чего вы хотите в данный момент. Полное лунное затмение, случившееся 8 ноября, натолкнет вас на необходимость побыть ближайшие несколько недель наедине с собой, посвятить время самоанализу, понять, как изменились ваши взгляды на близость и безопасность за последние шесть месяцев.

К тому времени, когда солнце, Венера и Меркурий войдут в ваш противоположный знак, Стрелец, вы сможете почувствовать перспективы романтических отношений. Используйте новолуние в Стрельце, чтобы проявить в реальность отношения вашей мечты.

Рак

Не удивляйтесь, если один из ваших друзей предстанет перед вами в ином ключе, или уже предстал. В первую половину ноября хорошо знакомый вам человек, который раньше не вызывал у вас симпатии, вдруг сможет заявить о родившихся у него романтических чувствах. Более того, аналогичное чувство может напасть и на вас. Поэтому неожиданные сдвиги в дружеских отношениях вполне возможны. Пусть они вас не пугают.

Наблюдайте и сохраняйте уверенность в том, что поиск любви и установление романтических отношений могут добавить счастья в вашу повседневную жизнь. Ясность появится к двадцатым числам ноября.

Лев

Возможно, вам придется подумать о прошлом, прежде чем двигаться вперед в поисках любви. После полного лунного затмения в Тельце 8 ноября вы можете обнаружить, что пришло время уделить первоочередное внимание построению более безопасной жизни с вашим возлюбленным.

К тому времени, когда Венера, Меркурий и Солнце войдут в смелого Стрельца в конце месяца, вы, возможно, почувствуете больше смелости, чтобы расширить свои романтические перспективы. Независимо от того, одиноки вы или живете в паре, новолуние в Стрельце побудит вас попробовать что-то новое в спальне. Ваша сексуальная жизнь вот-вот наполнится новыми впечатлениями.

Дева

Что вам нужно в любви? Ваш душевный поиск подошел к предначертанному завершению во время полного лунного затмения в Тельце 8 ноября. Подумайте о том, что вы можете вынести из каждого любовного опыта. К середине месяца вы можете задаться вопросом, как романтический партнер может оказать более позитивное влияние на вашу личную жизнь. Попробуйте поискать ответы в себе.

Если вы ждали подходящего момента, чтобы совершить прыжок веры, чтобы вернуться в прошлые отношения или перейти на следующий уровень с кем-то особенным, то сделайте это, когда Юпитер направится в Рыбы – в двадцатых числах месяца.

Весы

Что поможет вам сейчас чувствовать себя в безопасности в отношениях? Ничего страшного, если ваши ценности или потребности в любви значительно изменились к полнолунию или полному лунному затмению. Расскажите о том, чего вы хотите, и это поможет вам настроиться на одну волну с вашим нынешним или будущим партнером.

Начинайте флиртовать, когда Венера, Меркурий и солнце войдут в Стрельца. Возможно, к концу месяца вы почувствуете себя еще смелее и увереннее, разговаривая со своим возлюбленным, особенно если хотите проявить лучшие коммуникативные навыки.

Скорпион

Кому или чему вы успели сказать «прощай» в начале ноября? Вместе с окончанием полного лунного затмения в Тельце, возможно, вы будете готовы отпустить старую фазу в своей личной жизни или даже партнера. Да, это затмение может привести к разрыву отношений… Но это также может привести к новому началу ваших романтических отношений!

Сезон подойдет к концу во второй половине месяца. К счастью, новолуние в Стрельце пойдет на пользу. С его помощью вам удастся развить свои новообретенные желания в отношениях и партнере.

Стрелец

Как любовь стала центром вашей повседневной жизни? Подумайте о том, насколько вы отдавали приоритет своим романтическим возможностям и отношениям за последние шесть месяцев, поскольку полное лунное затмение закончит эту главу.

Приготовьтесь к тому, что новый сезон начнется, когда Венера, Меркурий и Солнце войдут в ваш знак в этом месяце! Чтобы усилить вашу привлекательность и притягательность, 23 ноября в вашем знаке будет новолуние. Используйте это, чтобы установить намерения чувствовать себя уверенным для любой романтической перспективы в течение следующих шести месяцев.

Козерог

Обратите внимание, как далеко продвинулись ваша любовь и сексуальная жизнь за последние полгода. Вы можете столкнуться с некоторыми неожиданностями в последнюю минуту в спальне и за ее пределами в первую половину ноября.

Ожидайте, что космический тон изменится, когда Венера, Меркурий и Солнце войдут в Стрельца. Вы сможете почувствовать себя более беззаботно, особенно во время новолуния в конце месяца. Поставьте перед собой цель разделить свои обычные дела с партнером или включить поиски любви в свою жизнь во время этой устремленной луны.

Водолей

Какую жизнь вы хотите построить с партнером? Ваш взгляд на дом и семью может резко измениться, особенно в преддверии и после полного лунного затмения в созвездии Тельца в начале ноября. Это нормально — изменить свое мнение о том, что вы хотите построить со своим партнером.

Во второй половине ноября вам следует попробовать сходить на романтическую прогулку с кем-то из ваших знакомых или больше ходить на групповые свидания с друзьями. Новолуние в Стрельце 23 ноября, несомненно, откроет больше романтических возможностей в течение следующих шести месяцев.

Рыбы

Говорите громче! Первая половина месяца пройдет для вас под выражением «сейчас или никогда», поскольку полное лунное затмение в Тельце вынудит вас сказать своему партнеру то, что вы всегда хотели, но не решались. Кроме того, если вы откладывали завершение отношений по разным причинам, в этом месяце луна может подтолкнуть вас сделать этот шаг.

Не удивляйтесь, если ваше внимание сместится на рассмотрение того, чего вы достигли самостоятельно или с вашим партнером, когда Венера, Меркурий и Солнце войдут в Стрельца. Вы даже можете задаться целью достичь заветного статуса в паре. В течение следующих шести месяцев ваше желание может сбыться.