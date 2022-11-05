13:00, 05 ноября 2022
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Рецепты царской России. Жареные в муке рыжики
Ингредиенты: рыжики, соль, мука, лук репчатый, сливочное масло, укроп.
- Вымыть в холодной воде 400 грамм рыжиков.
- Положить в холодную воду, вскипятить.
- Посолить и размешать.
- В сковороде растопить 100 грамм сливочного масла и положить одну нашинкованную луковицу.
- Каждый гриб обвалять в муке, и выкладывать на раскаленную сковороду к луку.
- Жарить грибы 5-6 минут, обжаривая их с двух сторон, как котлеты.
- Подаются грибы сразу же после обжарки. Посыпаются нарезанным укропом.
Историческая справка:
В XIX веке рыжики посылали из России во Францию в бутылках. В то время их ценили больше шампанского, считая настоящим деликатесом. Наибольшей популярностью пользовались грибы, которые имели размер шляпки не более 2,5 см. Это было связано с тем, что другие просто не помещались в горлышко бутылки.
Фото: Thedb.ru