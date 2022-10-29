Рецепты царской России. Запеченная морковь в сметане

Очищенную морковь (600 грамм) нашинковать.

Всыпать три чайные ложки сахара и 1,5 чайные ложки молотого имбиря.

Размешать и дать постоять, чтобы морковь пустила сок и пропиталась сахаром и имбирем.

На горячей сковороде растопить 100 грамм сливочного масла.

Поджарить на сковороде морковь, помешивая, не допуская корочек.

Переложить готовую морковь в салатник (сотейник) и залить сметаной, создав из нее шапку.

Поставить в духовку на полчаса.

Подается отдельно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясным блюдам.

Исторический факт: Самую длинную морковь вырастили в Великобритании. Ее длина около 6 метров. Самая тяжелая морковь выращена в США, штат Аляска - 8,61 кг.

Фото: Goodfon.ru