11:20, 29 октября 2022
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Рецепты царской России. Запеченная морковь в сметане
Ингредиенты: свежая морковь, сливочное масло, сметана, сахар, молотый имбирь
- Очищенную морковь (600 грамм) нашинковать.
- Всыпать три чайные ложки сахара и 1,5 чайные ложки молотого имбиря.
- Размешать и дать постоять, чтобы морковь пустила сок и пропиталась сахаром и имбирем.
- На горячей сковороде растопить 100 грамм сливочного масла.
- Поджарить на сковороде морковь, помешивая, не допуская корочек.
- Переложить готовую морковь в салатник (сотейник) и залить сметаной, создав из нее шапку.
- Поставить в духовку на полчаса.
Подается отдельно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясным блюдам.
Исторический факт: Самую длинную морковь вырастили в Великобритании. Ее длина около 6 метров. Самая тяжелая морковь выращена в США, штат Аляска - 8,61 кг.
Фото: Goodfon.ru