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PASSION-КУХНЯ
11:20, 29 октября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Запеченная морковь в сметане

Ингредиенты: свежая морковь, сливочное масло, сметана, сахар, молотый имбирь

Рецепты царской России. Запеченная морковь в сметане
  • Очищенную морковь (600 грамм) нашинковать.
  • Всыпать три чайные ложки сахара и 1,5 чайные ложки молотого имбиря.
  • Размешать и дать постоять, чтобы морковь пустила сок и пропиталась сахаром и имбирем.
  • На горячей сковороде растопить 100 грамм сливочного масла.
  • Поджарить на сковороде морковь, помешивая, не допуская корочек.
  • Переложить готовую морковь в салатник (сотейник) и залить сметаной, создав из нее шапку.
  • Поставить в духовку на полчаса.

Подается отдельно как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясным блюдам.

Исторический факт: Самую длинную морковь вырастили в Великобритании. Ее длина около 6 метров. Самая тяжелая морковь выращена в США, штат Аляска - 8,61 кг.

Фото: Goodfon.ru

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