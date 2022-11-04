19:01, 04 ноября 2022
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Рецепты царской России. Варенье из огурцов
Ингредиенты: свежие огурцы, вода, сахар, молотый имбирь, лимонный сок, цедра лимона, капустный лист.
Подготовка огурцов:
- Отобрать самые маленькие крепкие огурчики (корнишоны), положить в сильно подсоленную холодную воду.
- Добавить к огурцам капустный лист.
- Поставить в теплое место на несколько дней, пока огурцы не начнут желтеть.
- Переложить огурцы в таз или бочонок, слоями, перекладывая их капустными листьями.
- Вскипятить соленую воду из-под огурцов и залить ее огурцы в бочонке.
- Когда вода слегка остынет, слить ее в кастрюлю, вскипятить, опять залить огурцы.
- Повторять заливку до тех пор, пока огурцы их желтых снова не станут зелеными.
- Вытащить огурцы из бочонка, опустить в холодную чистую воду на три дня.
- Вынуть огурцы, обтереть, залить сиропом.
Приготовление сиропа: Смешать 400 грамм сахара с 300 граммами воды, добавить 50 грамм молотого имбиря, сок из двух лимонов, цедру лимонов (мелко порезать). Оставить сироп настаиваться на сутки.
- Залить сиропом огурцы.
- Оставить на сутки.
- Слить сироп из огурцов в кастрюлю.
- Добавить в сироп сахар из расчета: на 400 грамм огурцов - 600 грамм сахара.
- Довести сироп на огне до состояния густоты.
- Опустить в полученный сироп огурцы.
- Дважды вскипятить.
Историческая справка:
По свидетельству современников, варенье из огурцов очень любил царь Иван Грозный. Для приготовления варенья обычно брали большие перезревшие огурцы.
Фото: Freepik