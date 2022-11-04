Рецепты царской России. Варенье из огурцов

Подготовка огурцов:

Отобрать самые маленькие крепкие огурчики (корнишоны), положить в сильно подсоленную холодную воду.

Добавить к огурцам капустный лист.

Поставить в теплое место на несколько дней, пока огурцы не начнут желтеть.

Переложить огурцы в таз или бочонок, слоями, перекладывая их капустными листьями.

Вскипятить соленую воду из-под огурцов и залить ее огурцы в бочонке.

Когда вода слегка остынет, слить ее в кастрюлю, вскипятить, опять залить огурцы.

Повторять заливку до тех пор, пока огурцы их желтых снова не станут зелеными.

Вытащить огурцы из бочонка, опустить в холодную чистую воду на три дня.

Вынуть огурцы, обтереть, залить сиропом.

Приготовление сиропа: Смешать 400 грамм сахара с 300 граммами воды, добавить 50 грамм молотого имбиря, сок из двух лимонов, цедру лимонов (мелко порезать). Оставить сироп настаиваться на сутки.

Залить сиропом огурцы.

Оставить на сутки.

Слить сироп из огурцов в кастрюлю.

Добавить в сироп сахар из расчета: на 400 грамм огурцов - 600 грамм сахара.

Довести сироп на огне до состояния густоты.

Опустить в полученный сироп огурцы.

Дважды вскипятить.

Историческая справка:

По свидетельству современников, варенье из огурцов очень любил царь Иван Грозный. Для приготовления варенья обычно брали большие перезревшие огурцы.

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