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PASSION-КУХНЯ
19:01, 04 ноября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Варенье из огурцов

Ингредиенты: свежие огурцы, вода, сахар, молотый имбирь, лимонный сок, цедра лимона, капустный лист.

Рецепты царской России. Варенье из огурцов

Подготовка огурцов:

  • Отобрать самые маленькие крепкие огурчики (корнишоны), положить в сильно подсоленную холодную воду.
  • Добавить к огурцам капустный лист.
  • Поставить в теплое место на несколько дней, пока огурцы не начнут желтеть.
  • Переложить огурцы в таз или бочонок, слоями, перекладывая их капустными листьями.
  • Вскипятить соленую воду из-под огурцов и залить ее огурцы в бочонке.
  • Когда вода слегка остынет, слить ее в кастрюлю, вскипятить, опять залить огурцы.
  • Повторять заливку до тех пор, пока огурцы их желтых снова не станут зелеными.
  • Вытащить огурцы из бочонка, опустить в холодную чистую воду на три дня.
  • Вынуть огурцы, обтереть, залить сиропом.

Приготовление сиропа: Смешать 400 грамм сахара с 300 граммами воды, добавить 50 грамм молотого имбиря, сок из двух лимонов, цедру лимонов (мелко порезать). Оставить сироп настаиваться на сутки.

  • Залить сиропом огурцы.
  • Оставить на сутки.
  • Слить сироп из огурцов в кастрюлю.
  • Добавить в сироп сахар из расчета: на 400 грамм огурцов - 600 грамм сахара.
  • Довести сироп на огне до состояния густоты.
  • Опустить в полученный сироп огурцы.
  • Дважды вскипятить.

Историческая справка:

По свидетельству современников, варенье из огурцов очень любил царь Иван Грозный. Для приготовления варенья обычно брали большие перезревшие огурцы.

Фото: Freepik

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