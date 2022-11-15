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PASSION-КУХНЯ
11:05, 15 ноября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Пудинг из картофеля

Ингредиенты: картофель, молоко, куриное яйцо, сахар, сливочное масло, корица, сухари.

Рецепты царской России. Пудинг из картофеля
  • 600 грамм свежего картофеля очистить и нарезать любым способом.
  • Залить 600 граммами молока.
  • Сварить картофель в молоке и откинуть его на дуршлаг.
  • Протереть картофель, пока он не остыл.
  • Взять семь куриных желтков (отделить белки от желтков), растереть их добела с тремя столовыми ложками сахара и 300 граммами растопленного сливочного масла.
  • Добавить 1,5 чайные ложки молотой корицы.
  • Перемешать смесь.
  • Добавить сверху белки от яиц.
  • Смазать противень или иную форму маслом и сухарями.
  • Переложить массу в противень и запекать в духовке полчаса.
  • Подавая, выложить на блюдо.
  • Отдельно подать растопленное сливочное масло (можно слегка поджарить его с сухарями) и сахар.

Историческая справка:

Родина картофеля — Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущие виды этого растения. Введение картофеля в культуру было начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад на территории современной Боливии.

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