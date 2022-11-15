Рецепты царской России. Пудинг из картофеля

600 грамм свежего картофеля очистить и нарезать любым способом.

Залить 600 граммами молока.

Сварить картофель в молоке и откинуть его на дуршлаг.

Протереть картофель, пока он не остыл.

Взять семь куриных желтков (отделить белки от желтков), растереть их добела с тремя столовыми ложками сахара и 300 граммами растопленного сливочного масла.

Добавить 1,5 чайные ложки молотой корицы.

Перемешать смесь.

Добавить сверху белки от яиц.

Смазать противень или иную форму маслом и сухарями.

Переложить массу в противень и запекать в духовке полчаса.

Подавая, выложить на блюдо.

Отдельно подать растопленное сливочное масло (можно слегка поджарить его с сухарями) и сахар.

Историческая справка:

Родина картофеля — Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущие виды этого растения. Введение картофеля в культуру было начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад на территории современной Боливии.