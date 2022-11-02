Рецепты царской России. Поросенок вареный под белым соусом

Поросенка весом 1,2-1,6 кг разрезать вдоль, вымыть, разрезать на порции и опустить в большую кастрюлю с холодной водой. Коренья и специи не использовать!

Довести до кипения на сильном огне, убавить огонь на минимум, доварить на малом огне 1,5-2 часа.

Не вынимая из бульона посолить, и остудить.

Приготовить белый соус из 50 грамм муки, 1,5 столовой ложки растительного масла и трех стаканов бульона от поросенка. Прокипятить, посолить и процедить.

Влить в соус 200 грамм сметаны.

Опустить в соус порционные куски поросенка, один раз вскипятить, и сразу подавать на стол.

Иные варианты соусов: Добавить, после сметаны, в соус 20 ягод крыжовника, или несколько картофелин. Размешать. Еще один вариант соуса подразумевает добавить после сметаны рюмку любого вина и пару кусочков сахара.

Историческая справка:

Молочным поросенком может называться только поросенок, не достигший возраста двух месяцев, и питавшийся только молоком.