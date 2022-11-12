Рецепты царской России. Наливка из черемухи

Спелую черемуху рассыпать на ткани, дать отлежаться трое суток.

Собрать черемуху на противень и положить в духовку, чтобы она прогрелась, но не запеклась.

Горячую черемуху растолочь, засыпать в бутыль до самого горлышка.

Залить бутыль водкой (количество рассчитывать относительно литража бутыли, водки должно быть больше ингредиентов примерно на одну треть). Закупорить бутыль.

Настаивать шесть недель.

Взбалтывать бутыль через каждые 3-4 суток.

Открыть бутыль, перелить наливку в другую емкость, отделив черемуху от наливки. Добавить сахар (по желанию).

Историческая справка:

Российские ученые в начале ХХ века обратили внимание на целесообразность выращивания черёмухи в качестве плодовой культуры. Они получили плодовые формы черёмухи виргинской. Чуть позднее черёмухой заинтересовались и сибирские селекционеры.