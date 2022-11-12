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PASSION-КУХНЯ
15:19, 12 ноября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Наливка из черемухи

Ингредиенты: черемуха свежая, водка, сахар.

Рецепты царской России. Наливка из черемухи
  • Спелую черемуху рассыпать на ткани, дать отлежаться трое суток.
  • Собрать черемуху на противень и положить в духовку, чтобы она прогрелась, но не запеклась.
  • Горячую черемуху растолочь, засыпать в бутыль до самого горлышка.
  • Залить бутыль водкой (количество рассчитывать относительно литража бутыли, водки должно быть больше ингредиентов примерно на одну треть). Закупорить бутыль.
  • Настаивать шесть недель.
  • Взбалтывать бутыль через каждые 3-4 суток.
  • Открыть бутыль, перелить наливку в другую емкость, отделив черемуху от наливки. Добавить сахар (по желанию).

Историческая справка:

Российские ученые в начале ХХ века обратили внимание на целесообразность выращивания черёмухи в качестве плодовой культуры. Они получили плодовые формы черёмухи виргинской. Чуть позднее черёмухой заинтересовались и сибирские селекционеры.

Рецепты царской России. Наливка из черемухи

Фото: Freepik

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