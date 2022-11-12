15:19, 12 ноября 2022
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Рецепты царской России. Наливка из черемухи
Ингредиенты: черемуха свежая, водка, сахар.
- Спелую черемуху рассыпать на ткани, дать отлежаться трое суток.
- Собрать черемуху на противень и положить в духовку, чтобы она прогрелась, но не запеклась.
- Горячую черемуху растолочь, засыпать в бутыль до самого горлышка.
- Залить бутыль водкой (количество рассчитывать относительно литража бутыли, водки должно быть больше ингредиентов примерно на одну треть). Закупорить бутыль.
- Настаивать шесть недель.
- Взбалтывать бутыль через каждые 3-4 суток.
- Открыть бутыль, перелить наливку в другую емкость, отделив черемуху от наливки. Добавить сахар (по желанию).
Историческая справка:
Российские ученые в начале ХХ века обратили внимание на целесообразность выращивания черёмухи в качестве плодовой культуры. Они получили плодовые формы черёмухи виргинской. Чуть позднее черёмухой заинтересовались и сибирские селекционеры.
Фото: Freepik