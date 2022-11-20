14:01, 20 ноября 2022
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Рецепты царской России. Манные блины
Ингредиенты: манная крупа, мука, молоко, куриное яйцо, сливочное масло, растительное масло.
- Вскипятить 600 грамм молока.
- Всыпать 70 грамм манной крупы, 20 грамм сливочного масла.
- Сварить кашу и остудить ее.
- Всыпать в кашу 150 грамм муки, влить 400 грамм молока и 50 грамм питьевой воды.
- Вбить 1-2 куриных желтка, посолить.
- Размешать до получения однородной массы.
- Жарить на сковороде как классические блины.
- К блинам подать сахар.
Историческая справка:
Название блюда уходит корнями к древнеславянскому слову «млин», которое обозначало одновременно и мельницу, и изделие, для изготовления которого использовалось молотое зерно. Одни ученые утверждают, что родина блинов — Китай, другие говорят о Египте.