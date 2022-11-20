Рецепты царской России. Манные блины

Вскипятить 600 грамм молока.

Всыпать 70 грамм манной крупы, 20 грамм сливочного масла.

Сварить кашу и остудить ее.

Всыпать в кашу 150 грамм муки, влить 400 грамм молока и 50 грамм питьевой воды.

Вбить 1-2 куриных желтка, посолить.

Размешать до получения однородной массы.

Жарить на сковороде как классические блины.

К блинам подать сахар.

Историческая справка:

Название блюда уходит корнями к древнеславянскому слову «млин», которое обозначало одновременно и мельницу, и изделие, для изготовления которого использовалось молотое зерно. Одни ученые утверждают, что родина блинов — Китай, другие говорят о Египте.