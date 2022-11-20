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PASSION-КУХНЯ
14:01, 20 ноября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Манные блины

Ингредиенты: манная крупа, мука, молоко, куриное яйцо, сливочное масло, растительное масло.

Рецепты царской России. Манные блины
  • Вскипятить 600 грамм молока.
  • Всыпать 70 грамм манной крупы, 20 грамм сливочного масла.
  • Сварить кашу и остудить ее.
  • Всыпать в кашу 150 грамм муки, влить 400 грамм молока и 50 грамм питьевой воды.
  • Вбить 1-2 куриных желтка, посолить.
  • Размешать до получения однородной массы.
  • Жарить на сковороде как классические блины.
  • К блинам подать сахар.

Историческая справка:

Название блюда уходит корнями к древнеславянскому слову «млин», которое обозначало одновременно и мельницу, и изделие, для изготовления которого использовалось молотое зерно. Одни ученые утверждают, что родина блинов — Китай, другие говорят о Египте.

Источник фото:Freepik
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