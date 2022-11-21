13:55, 21 ноября 2022
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Рецепты царской России. Майонез из цыплят
Ингредиенты: цыплята, говядина, желатин, петрушка, сельдерей, черный перец, лимонный сок, белое вино, оливковое масло, уксус.
- Сварить бульон из 400 грамм говядины на два литра воды.
- Двух-трех небольших цыплят отварить до мягкости в говяжьем бульоне, добавив коренья и пряности по вкусу (петрушка и сельдерей обязательны).
- Вынуть цыплят, разрезать пополам, снять кожу. Остудить в глубоком блюде.
- Оставшийся бульон уварить до 600-800 грамм.
- Перелить в отдельную посуду 50 грамм бульона, развести в нем немного желатина и перемешать.
- Добавить в кастрюлю с бульоном.
- Добавить в бульон 50 грамм белого вина, 70 грамм оливкового масла, две столовые ложки уксуса, сок от половинки лимона. Вскипятить.
- Полученным бульоном залить остуженных цыплят.
- Подавать цыплят по половинке, вынимая из бульона и раскладывая в тарелки.
- На гарнир подать отварную спаржу, цветную капусту.
- Соусы: горчичный или провансаль.
Историческая справка:
Современная курица является потомком гибридов курицы, впервые выращенных тысячи лет назад в северных частях Индийского субконтинента. Также курица как мясо изображалась на вавилонских резных фигурках примерно с 600 г. до н. э.
Источник фото:KamranAydinov / Freepik
Автор:Дмитрий СтепновТеги: