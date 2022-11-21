Рецепты царской России. Майонез из цыплят

Сварить бульон из 400 грамм говядины на два литра воды.

Двух-трех небольших цыплят отварить до мягкости в говяжьем бульоне, добавив коренья и пряности по вкусу (петрушка и сельдерей обязательны).

Вынуть цыплят, разрезать пополам, снять кожу. Остудить в глубоком блюде.

Оставшийся бульон уварить до 600-800 грамм.

Перелить в отдельную посуду 50 грамм бульона, развести в нем немного желатина и перемешать.

Добавить в кастрюлю с бульоном.

Добавить в бульон 50 грамм белого вина, 70 грамм оливкового масла, две столовые ложки уксуса, сок от половинки лимона. Вскипятить.

Полученным бульоном залить остуженных цыплят.

Подавать цыплят по половинке, вынимая из бульона и раскладывая в тарелки.

На гарнир подать отварную спаржу, цветную капусту.

Соусы: горчичный или провансаль.

Историческая справка:

Современная курица является потомком гибридов курицы, впервые выращенных тысячи лет назад в северных частях Индийского субконтинента. Также курица как мясо изображалась на вавилонских резных фигурках примерно с 600 г. до н. э.