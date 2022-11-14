11:13, 14 ноября 2022
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Рецепты царской России. Холодный рис с черносливом (подходит для поминок)
Ингредиенты: рис, корица, лимонный сок, цедра лимона, чернослив, изюм, сахар, ваниль.
- Отварить 250-300 грамм риса.
- Добавить в готовый рис кусочек корицы и порезанной лимонной цедры с половинки лимона.
- Откинуть рис на дуршлаг.
- 100 грамм чернослива и 100 грамм изюма вымыть, обварить кипятком, накрыть полотенцем, дать воде остыть.
- Перемешать чернослив и изюм с рисом.
- Добавить 100 грамм сахара, ваниль на кончике ножа, 50 грамм лимонного сока.
- Переложить готовый рис в столовую посуду для подачи на стол, смоченную водой и посыпанную сахаром.
- Остудить блюдо.
- Полить любым сиропом по вкусу.
Историческая справка:
Традиция готовить рис с изюмом (кутью), вероятно, имеет корни ещё с языческих времен, когда такое блюдо было жертвенным, «пищей умерших предков», поэтому является проявлением остатков культа предков. Кутья несет в себе определенное значение – прежде всего, благодаря входящим в нее ингредиентам. Зерно – в пропаренном или вареном виде – означало воскрешение из мертвых. После того, как оно попадет в землю и прорастет, из него появляется новая жизнь.