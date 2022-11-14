Рецепты царской России. Холодный рис с черносливом (подходит для поминок)

Отварить 250-300 грамм риса.

Добавить в готовый рис кусочек корицы и порезанной лимонной цедры с половинки лимона.

Откинуть рис на дуршлаг.

100 грамм чернослива и 100 грамм изюма вымыть, обварить кипятком, накрыть полотенцем, дать воде остыть.

Перемешать чернослив и изюм с рисом.

Добавить 100 грамм сахара, ваниль на кончике ножа, 50 грамм лимонного сока.

Переложить готовый рис в столовую посуду для подачи на стол, смоченную водой и посыпанную сахаром.

Остудить блюдо.

Полить любым сиропом по вкусу.

Историческая справка:

Традиция готовить рис с изюмом (кутью), вероятно, имеет корни ещё с языческих времен, когда такое блюдо было жертвенным, «пищей умерших предков», поэтому является проявлением остатков культа предков. Кутья несет в себе определенное значение – прежде всего, благодаря входящим в нее ингредиентам. Зерно – в пропаренном или вареном виде – означало воскрешение из мертвых. После того, как оно попадет в землю и прорастет, из него появляется новая жизнь.