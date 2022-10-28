passion.ru
PASSION-КУХНЯ
12:41, 28 октября 2022
1 мин.

Рецепты царской России. Буженина в темном пиве

Ингредиенты: свинина, темное пиво, душистый перец, черный перец, лавровый лист

Рецепты царской России. Буженина в темном пиве
  • Промыть кусок свинины (окорок) средним весом в 1,5 кг.
  • Опустить в кастрюлю с холодной водой.
  • Вскипятить свинину дважды.
  • Переложить в другую кастрюлю вместе с 5 горошинами черного перца и 5 горошинами душистого перца. Добавить два-три лавровых листа.
  • Залить 0,5 - 0,6 литрами темного пива.

Тушить до готовности под крышкой. Соус при подаче - на собственный вкус.

Исторический факт: Буженина была любимым блюдом российской императрицы Анны Иоанновны (1693-1740).

Фото: Goodfon.ru

Новости партнеров
О чем говорят