Рецепты царской России. Буженина в темном пиве

Промыть кусок свинины (окорок) средним весом в 1,5 кг.

Опустить в кастрюлю с холодной водой.

Вскипятить свинину дважды.

Переложить в другую кастрюлю вместе с 5 горошинами черного перца и 5 горошинами душистого перца. Добавить два-три лавровых листа.

Залить 0,5 - 0,6 литрами темного пива.

Тушить до готовности под крышкой. Соус при подаче - на собственный вкус.

Исторический факт: Буженина была любимым блюдом российской императрицы Анны Иоанновны (1693-1740).

Фото: Goodfon.ru