12:41, 28 октября 2022
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Рецепты царской России. Буженина в темном пиве
Ингредиенты: свинина, темное пиво, душистый перец, черный перец, лавровый лист
- Промыть кусок свинины (окорок) средним весом в 1,5 кг.
- Опустить в кастрюлю с холодной водой.
- Вскипятить свинину дважды.
- Переложить в другую кастрюлю вместе с 5 горошинами черного перца и 5 горошинами душистого перца. Добавить два-три лавровых листа.
- Залить 0,5 - 0,6 литрами темного пива.
Тушить до готовности под крышкой. Соус при подаче - на собственный вкус.
Исторический факт: Буженина была любимым блюдом российской императрицы Анны Иоанновны (1693-1740).
Фото: Goodfon.ru