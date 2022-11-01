20:08, 01 ноября 2022
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Рецепты царской России. Борщ из карасей
Ингредиенты: караси, свекла, морковь, капуста белокочанная, сливочное масло, петрушка, сельдерей, репчатый лук, душистый перец, лавровый лист, сушеные грибы, уксус (или рассол из свеклы), мука, панировочные сухари.
- Сварить в кастрюле: 1 морковь, 1 ветку петрушки, 1 стебель сельдерея, половинку репчатого лука, 10-15 горошин душистого перца, 2-3 лавровых листа, 2-3 сушеных гриба (лучше всего - белых).
- Полученный отвар процедить.
- Положить в отвар разрезанную капусту (половинку небольшого кочана) и 200 грамм шинкованной свеклы.
- Сварить овощи.
- Половинку репчатого лука нарезать и поджарить до золотистого цвета в двух столовых ложках растительного или сливочного масла. Перемешать одну столовую ложку муки.
- Полученной зажаркой заправить борщ, влить немного уксуса или свекольного рассола, и прокипятить.
- Карасей (6-8 штук) обвалять в муке или в сухарях, поджарить отдельно на растительном или сливочном масле.
- Рыбу обсушить после обжарки в специальной бумаге, или в салфетке.
- Перед подачей борща добавить рыбу в суп, и довести до кипения.
Историческая справка:
Изначально славяне варили борщ не из свеклы, а из борщевика сибирского (не путать с печально известным борщевиком Сосновского). Он рос повсеместно и был съедобным. И называли этот суп - борщевиком.
Фото: East News