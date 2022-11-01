Рецепты царской России. Борщ из карасей

Сварить в кастрюле: 1 морковь, 1 ветку петрушки, 1 стебель сельдерея, половинку репчатого лука, 10-15 горошин душистого перца, 2-3 лавровых листа, 2-3 сушеных гриба (лучше всего - белых).

Полученный отвар процедить.

Положить в отвар разрезанную капусту (половинку небольшого кочана) и 200 грамм шинкованной свеклы.

Сварить овощи.

Половинку репчатого лука нарезать и поджарить до золотистого цвета в двух столовых ложках растительного или сливочного масла. Перемешать одну столовую ложку муки.

Полученной зажаркой заправить борщ, влить немного уксуса или свекольного рассола, и прокипятить.

Карасей (6-8 штук) обвалять в муке или в сухарях, поджарить отдельно на растительном или сливочном масле.

Рыбу обсушить после обжарки в специальной бумаге, или в салфетке.

Перед подачей борща добавить рыбу в суп, и довести до кипения.

Историческая справка:

Изначально славяне варили борщ не из свеклы, а из борщевика сибирского (не путать с печально известным борщевиком Сосновского). Он рос повсеместно и был съедобным. И называли этот суп - борщевиком.

Фото: East News