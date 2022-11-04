11:22, 04 ноября 2022
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Рецепты царской России. Баба тяжелая, которая не скоро черствеет
Ингредиенты: мука, сливочное масло, молоко, дрожжи, яйца куриные, сахар, сладкий миндаль, горький миндаль, изюм, цукаты.
- 1 кг муки, 200-400 грамм молока, 70 грамм дрожжей - смешать в кастрюле, хорошенько размешать, и поставить тесто подниматься.
- Взбить венчиком 5 куриных яиц.
- Аккуратно добавить в тесто взбитые яйца, 1 кг муки, и месить, пока тесто не будет отставать от рук.
- Влить 150 грамм растопленного сливочного масла, 150 грамм сахара, соль, 100 грамм тертого сладкого миндаля, 40 грамм тертого горького миндаля, 200 грамм изюма, 70 грамм цукатов.
- Размешать, и ожидать поднятия теста.
- Поставить в духовку на 1-1,5 часа.
Историческая справка:
Баба- традиционная западнорусская и польская выпечка из дрожжевого теста. Имеет высокую форму, в состав которой обязательно входит изюм. Сверху бабу часто покрывают сахарной пудрой или глазурью. Не путать бабу с бабкой - русско-европейским кондитерским изделием, похожим на бабу, но приготовляемую без дрожжей.
Фото: Freepik