passion.ru
PASSION-КУХНЯ
16:57, 16 ноября 2022
2 мин.

Проверь свою кулинарную эрудицию. Словарь устаревших слов из рецептов XIX-XX веков

Проверь свою кулинарную эрудицию. Словарь устаревших слов из рецептов XIX-XX веков
  • Аморетки – отварной костный мозг.
  • Брез – мясной жир, который снимают вместе с пеной с поверхности бульона.
  • Бульи – вареная говядина.
  • Винные ягоды– инжир.
  • Гарнец – старая русская мера сыпучих веществ, равная 3,28 л (¼ ведра, 12 стаканов).
  • Горчица сарептская – английская или черная.
  • Гуммиарабик – смола коры акации.
  • Земляная груша – топинамбур, корнеплод.
  • «Испанский ветер», или туроны – разновидность безе.
  • Каплун – кастрированный петух.
  • Коландра – Сulandro (лат.) – синеголовник пахучий, пряность, родственник кориандра.
  • Консоме – чистый бульон.
  • Коринка – мелкий темный изюм.
  • Кошениль – натуральный пищевой краситель красного цвета.
  • Кремертатор – винный камень.
  • Лабардан – норвежская соленовяленая треска.
  • Ланспик – студень без желатина.
  • Льезонирование – сгущение с использованием желатина, крахмала, агар-агара или яиц.
  • Масло пармезанское – оливковое масло с добавлением сыра пармезан (см. № 3630).
  • Мараскин – сорт вишневого ликера.
  • Муравленый горшок – глазурованный керамический сосуд.
  • Мускатный цвет– мацис – изысканная пряность из цветов мускатного ореха.
  • Осьмушка – ⅛ меры веса (русского фунта).
  • Пеклеванный хлеб – ржаной хлеб.
  • Пирожки в раковинах – пирожки из слоеного или заварного теста, с различной мясной начинкой, подаются в раковинах моллюсков или специальной посуде.
  • Померанец – розовый грейпфрут.
  • Пулярка – от фр. Poule – курица.
  • Рыбий клей – желатин из рыбных отходов.
  • Смоленская крупа – гречневый продел.
  • Снеток – мелкая пресноводная вяленая рыба.
  • Трагант – загуститель теста, замена агар-агара.
  • Трибулька – зеленый лук.
  • Флердоранж – цветы грейпфрута.
  • Франкфуртский порошок – разрыхлитель теста.
  • Чернушка – черный тмин или римский кориандр
  • Шампиньонная эссенция – настой из шампиньонов.
  • Шептала – курага.
  • Шлем – перловое или рисовое пюре.
  • Шрек – почечный жир.
  • Штоф – старая русская мера жидкости, равная 1,23 л (/10 ведра), а также бутыль такой же меры.
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