Арзамасова, Высоцкая, Брежнева и другие звезды, ставшие жертвами мошенников

18 февраля 2021 года звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова подверглась атаке телефонных мошенников. К счастью, актриса сразу смогла распознать аферистов, которые представились сотрудниками банка, но все же решила с ними пообщаться. Лиза Арзамасова рассказала: «Сначала позвонили мошенники из "Сбербанка" и пугали меня тем, что с моей карты сняли деньги. На любой посторонний вопрос типа "девушка, а какой у вас стаж работы в банке" звонившая начинала отчаянно заикаться и переспрашивать, мол "не расслышала". Потом чего-то обиделась вообще на меня и бросила трубку».

Сабина Агаларова, сестра Эмина Агаларова, певца и владельца Crocus. Group, решила организовать собственный бизнес и начать продавать медицинские маски. Товар Агаларова закупила оптом, и отдала 8,6 миллионов за 400 тысяч масок. Правда, реализовать их ей так и не пришлось – мошенник перестал выходить на связь. Об этом пишет Mash. Далеко уйти ему не удалось – бизнесвумен наняла частного детектива, который и разыскал горе-бизнесмена. Обнаруженный Сергей из Иваново под напором полиции вернул 6 миллионов, остальное пришлось выбивать через суд. По словам мошенника, два с половиной миллиона, полученных от Агаларовой, он потратил на приобретение масок.