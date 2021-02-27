Арзамасова, Высоцкая, Брежнева и другие звезды, ставшие жертвами мошенников
Фото: Instagram
18 февраля 2021 года звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова подверглась атаке телефонных мошенников. К счастью, актриса сразу смогла распознать аферистов, которые представились сотрудниками банка, но все же решила с ними пообщаться. Лиза Арзамасова рассказала: «Сначала позвонили мошенники из "Сбербанка" и пугали меня тем, что с моей карты сняли деньги. На любой посторонний вопрос типа "девушка, а какой у вас стаж работы в банке" звонившая начинала отчаянно заикаться и переспрашивать, мол "не расслышала". Потом чего-то обиделась вообще на меня и бросила трубку».
Сабина Агаларова, сестра Эмина Агаларова, певца и владельца Crocus. Group, решила организовать собственный бизнес и начать продавать медицинские маски. Товар Агаларова закупила оптом, и отдала 8,6 миллионов за 400 тысяч масок. Правда, реализовать их ей так и не пришлось – мошенник перестал выходить на связь. Об этом пишет Mash. Далеко уйти ему не удалось – бизнесвумен наняла частного детектива, который и разыскал горе-бизнесмена. Обнаруженный Сергей из Иваново под напором полиции вернул 6 миллионов, остальное пришлось выбивать через суд. По словам мошенника, два с половиной миллиона, полученных от Агаларовой, он потратил на приобретение масок.
Фото: Instagram
Оскароносный режиссер рассказал, как доверился незнакомцам. Мошенники ежедневно обманывают десятки людей. Попался на их удочку и Владимир Меньшов. Он рассказала, что ему на сотовый позвонил незнакомый мужчина представился сотрудником банка. В разговоре мошенник убедил режиссера перевести на указанный счет порядка 40 тысяч рублей. Владимир Валентинович сразу и не догадался, что его обманули. Глаза на произошедшее ему раскрыла супруга – актриса Вера Алентова.
Фото: Instagram
Актриса предупредила поклонников о проделках мошенников, желающих нажиться на ее имени. Недавно актриса Анна Хилькевич узнала, что от ее имени проводится конкурс, поэтому поспешила предупредить подписчиков о действиях мошенников: «На просторах интернета проводится какой-то конкурс, якобы от моего лица будто я «вас выбрала» так вот! Я понятия не имею, кто это и что это не ведитесь на развод. К тому же! Запомните, если в розыгрыше вас просят заплатить деньги за участие или за что-то другое, - скорее всего вас обманут».
Телеведущая Анфиса Чехова стала спонсором неизвестного мошенника. Совсем недавно Анфиса Чехова и ее супруг вернулись из Майами, куда они ездили изучать английский язык. Ночью на мобильный телефон телеведущей начали поступать сообщения: кто-то продолжал пользоваться ее картой за границей. Вероятно, мошенники изготовили ее копию и решили ни в чем себе не отказывать.Преступники успели потратить около тысячи долларов.
Фото: Global Look Press
Весной 2016 года в откровенном интервью журналу Tatler Юлия Высоцкая впервые рассказала о трагедии, случившейся с их с Андреем Кончаловским дочерью Машей, и призналась, что жалеет о своей откровенности в соцсетях. Звезда записала обращение к своим поклонникам, в котором сообщила, что ее позиция по отношению к социальным сетям не изменилась. «Я в Instagram не возвращалась. И возвращаться не собираюсь», - отрезала она. Она объяснила, что от ее имени в Интернете сейчас действуют мошенники, создавшие фейковую «личную страницу» звезды.
После того, как Полина Гагарина заняла второе место на «Евровидении», ее популярность сильно возросла. Многие хотят видеть звезду в своем городе или на своем мероприятии. Этим активно пользуются мошенники, желающие разжиться на имени знаменитости. В частности, некая женщина, или женщины, представляясь именем представителя Полины - Татьяной, договариваются о концертах, а после получения предоплаты - исчезают.
Фото: Instagram
Милана Тюльпанова недавно рассталась с возлюбленным меньше чем через месяц после свадьбы на Мальдивах. Мужчина оказался мошенником и поступил с девушкой очень низко — как рассказала в одном из интервью Милана, ее избранник не только был женат, но и говорил своей супруге, что строит отношения с Тюльпановой ради пиара и для того, чтобы достичь собственных целей. Кроме того, мужчина имел несколько судимостей.
В 2016 году Наташа Королева узнала еще одну крайне неприятную новость: пользуясь ее именем, некие мошенники продают роли в ее «новом клипе»: «Это мошенничество чистой воды! В моей жизни всякое бывало, но такое впервые. Мне директор прислала скриншоты сообщений, что мы якобы проводим кастинг на главные роли в будущем клипе. А мы ничего не снимаем! Мошенники приглашают людей на кастинг, требуют деньги. Но я никогда не брала денег с артистов. Наоборот, всегда всем плачу сама».
В мае 2016 года в Симферополе с Ириной Дубцовой и ее командой произошло неприятное событие. Звезду вынудили петь бесплатно и сорвали гастроли. По словам певицы, организацией ее выступлений занималась некая Елена Новикова и компания «Интер-Концерт». Недобросовестные партнеры исчезли с деньгами за 2,5 часа до начала шоу. Они оставили звезду без гостиницы, не оплатили водителей, техников, аренду зала, свет, звук, охрану, даже умудрились сдать обратные билеты, купленные для команды.
Фото и видео: Instagram
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