Звезды шоу-бизнеса поздравили Примадонну с 73-летием: «Здоровья, наша всенародная Алла!»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Одной из первых Пугачеву поздравила старшая дочь Кристина Орбакайте. Она опубликовала трогательное видео в своем Telegram-канале под песню «Женщина, которая поет». «С днем рождения, мама», — подписала звезда.
Следом теплые слова Алле написал ее старый друг Игорь Николаев. «Наша родная и всенародная Алла! Мы познакомились в далеком 1979-м — нашей творческой и человеческой дружбе 43 года! Целая жизнь! С днем рождения, счастья, здоровья и благополучия. Пусть будут счастливы и здоровы ваши прекрасные дети — Кристиночка, Лизочка и Гарик!» — написал музыкант.
Татьяна Тарасова приняла эстафету и пожелала подруге здоровья. Тренер поделилась архивной фотографией с певицей и подписала: «Алла, моя дорогая! С днем рождения. Люблю».
С важной датой Пугачеву поздравила и Анастасия Волочкова. «Дорогая Алла Борисовна, я счастлива жить в одну эпоху с вами! Вы человек слова, дела и чести! Человек — легенда. Дорожу нашей дружбой и желаю вам счастья, здоровья и благополучия! Ваша поддержка во все времена моей жизни — бесценна!» — написала балерина в своем Telegram-канале.
Напомним, что именинница вместе с мужем и детьми находится в Израиле. Устраивать праздничный концерт звезда не планирует.
Фото: Global Look Press