Звезды шоу-бизнеса поздравили Примадонну с 73-летием: «Здоровья, наша всенародная Алла!»

Одной из первых Пугачеву поздравила старшая дочь Кристина Орбакайте. Она опубликовала трогательное видео в своем Telegram-канале под песню «Женщина, которая поет». «С днем рождения, мама», — подписала звезда.

Следом теплые слова Алле написал ее старый друг Игорь Николаев. «Наша родная и всенародная Алла! Мы познакомились в далеком 1979-м — нашей творческой и человеческой дружбе 43 года! Целая жизнь! С днем рождения, счастья, здоровья и благополучия. Пусть будут счастливы и здоровы ваши прекрасные дети — Кристиночка, Лизочка и Гарик!» — написал музыкант.