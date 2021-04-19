Звезды «Секретных материалов» и другие «киношные» пары, которые ненавидели друг друга

С 2016 по 2018 год на экраны вышел «возрожденный» сериал после успеха первого в 1993 году. Первоначально сериал шел до 2002 года, а также привел к появлению двух художественных фильмов в 1998 и 2008 годах.

При этом ранее звезды не могли терпеть общество друг друга. Духовны очень задевала отстраненность коллеги вне съемочной площадки, а Андерсон выяснила, что в шоу она является не полноправным партнером, а «номером два», и это не давало ей покоя. Со злостью актриса вспоминала не только о том, что ее зарплата была вдвое меньше, чем у Малдера, но и о том, что ее героине всегда было уготовано место на втором плане.