Звезды «Секретных материалов» и другие «киношные» пары, которые ненавидели друг друга
Фото: Instagram/@gilliana
Джиллиан Андерсон (специальный агент ФБР Дана Скалли) поделилась двумя новыми фотографиями в Instagram со своим бывшим партнером по фильму «Секретные материалы» Дэвидом Духовны (Фокс Малдер) через два года, как их сериал закончился. 52-летняя актриса выложила снимок, где запечатлена с 60-летним коллегой и собакой Стеллой. «Сегодня у Стеллы появился новый друг», — подписала пост звезда.
Фото: picture-alliance.com
С 2016 по 2018 год на экраны вышел «возрожденный» сериал после успеха первого в 1993 году. Первоначально сериал шел до 2002 года, а также привел к появлению двух художественных фильмов в 1998 и 2008 годах.
При этом ранее звезды не могли терпеть общество друг друга. Духовны очень задевала отстраненность коллеги вне съемочной площадки, а Андерсон выяснила, что в шоу она является не полноправным партнером, а «номером два», и это не давало ей покоя. Со злостью актриса вспоминала не только о том, что ее зарплата была вдвое меньше, чем у Малдера, но и о том, что ее героине всегда было уготовано место на втором плане.
Фото: picture-alliance.com
Однако это не единственная «киношная пара», отношения которой на съемочной площадке не заладились. Страстная парочка из «50 оттенков серого» Джейми Дорнан (Грей) и Дакота Джонсон (Анна) в реальной жизни не испытывала друг к другу особых симпатий. Дакота очень стеснялась своего кинолюбовника, а у Джейми была очень ревнивая супруга. Съемочной группе пришлось немало попотеть, прежде чем снять «неподдельную страсть» в фильме.
Фото: picture-alliance.com
Несмотря на то, что совместную работу Джонни Деппа и Анджелины Джоли, фильм «Турист», с нетерпением ждал весь мир, съемки чуть не сорвались из-за неприязни актеров. Депп назвал Джоли невыносимо бездарной, а она сказала, что Джонни слишком эгоистичен, ведь «для роли можно было бы и постараться постричься» например.
Фото: picture-alliance.com
Картина База Лурмана «Ромео + Джульетта» была под угрозой срыва из-за выходок молодого Леонардо Ди Каприо: он посчитал свою юную партнершу излишне напряженной, а Клэр Дэйнс не была в восторге от розыгрышей и шуток Лео в адрес съемочной группы.
Непонятные отношения не выросли в большой конфликт, но и не сблизили актеров. Чуть позже Клэр Дэйнс отвергла предложение сыграть с Ди Каприо в «Титанике». Ее место заняла блистательная Кейт Уинслет.
Фото: picture-alliance.com
Романтическая драма «Дневник памяти» могла так и не появиться на экранах из-за бесконечных ссор Райана Гослинга и Рэйчел МакАдамс. В одном из интервью Ник Кассаветис, режиссер фильма, рассказал, что однажды Гослинг устроил на площадке скандал, утверждая, что больше не может играть с Рэйчел, и просит заменить актрису. Так, снимаясь в фильме о чистой и крепкой любви, актеры выясняли отношения, кричали друг на друга, постоянно срывая съемочный процесс.
Фото: Instagram/@gilliana, picture-alliance.com
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