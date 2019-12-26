Филипп Киркоров, Елена Темникова и другие звезды с детьми на новогодней Елке в Кремле
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Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Уже более полувека новогодняя Елка в Кремле остается главным праздничным мероприятием страны, дарящим всем участникам незабываемые впечатления. Для многих ребят со всей России, а также их мам и пап, посещение красочных новогодних спектаклей в Кремле стало доброй традицией. С 24 декабря по 8 января в Государственном Кремлевском Дворце юных зрителей ждет премьера волшебной новогодней сказки «Письмо Деду Морозу». Зрители грандиозного представления совершат увлекательное путешествие в мир волшебства, увидят захватывающие истории о добре и зле, дружбе и взаимопомощи. Действие начинается в обычной московской квартире, в которой школьники решают вместе написать письмо Деду Морозу. Сказочную историю на сцене воплотят лучшие театральные артисты, музыканты, художники, декораторы, а также воспитанники детских творческих коллективов.
Перед каждым представлением в фойе Государственного Кремлевского Дворца всех гостей по традиции будет ждать разнообразная развлекательная программа — ребята поучаствуют в интересных играх и конкурсах, и даже пообщаются со сказочными персонажами. Кроме того, у всех зрителей будет возможность воспользоваться «Почтой Деда Мороза» и попросить главного волшебника об исполнении самого заветного желания.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Первыми новогоднее представление оценили Филипп Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином, Елена Темникова с дочерьми Мартой и Умой, Елена Борщева с дочерью Еленой, Гоша Куценко и многие другие.
Те, кто не смогут посетить Кремлевскую Ёлку, увидят телеверсию завораживающего спектакля «Письмо Деду Морозу» 13 января 2020 года в 19:30 мск на главном федеральном общедоступном телеканале для детей и юношества «Карусель», который выступит официальным телевизионным партнером праздника.
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
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