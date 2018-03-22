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Звезды приняли участие в благотворительной акции #Мывсеособенные

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Вчера во всем мире отмечался Международный день человека с синдромом Дауна. Многие российские знаменитости не остались в стороне.

Благотворительный фонд «Синдром любви», который поддерживает людей с синдромом Дауна, подготовил федеральную социальную кампанию #Мывсеособенные. Ее цель — показать, что не только «солнечные» люди имеют особенности: если мы чего-то не можем, это просто потому, что мы люди.

Чтобы достучаться до сердец миллионов людей, к акции уже присоединились десятки некоммерческих организаций и тысячи семей из самых разных городов России, а также знаменитости: Тутта Ларсен, Эвелина Бледанс, Согдиана, Валдис Пельш, Ольга Шелест, Любовь Толкалина, Анна Ардова, Елена Борщева и другие.

Поддержать людей с синдромом Дауна могут все, кто верит в силу любви и добра. Для этого можно поделиться видеороликом, уже появившимся в Сети, с хэштегом #мывсеособенные и помочь пожертвованием на сайте фонда.

Фото: Instagram

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