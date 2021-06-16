Звезды на трибуне: кто пришел поболеть за наших в матче против Финляндии
Поддержать футболистов на трибунах в Петербурге собралось немало звезд и блогеров.
Звезда «Универа» Мария Кожевникова приехала на матч вместе со своим сыном и с удовольствием фотографировалась на поле.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mkozhevnikova
Рэпер ST тоже решил совместить приятное занятие с семейным отдыхом. На трибунах он появился вместе со своей супругой Ассоль. Пара пришла в ярких нарядах и похвасталась своими Fan ID.
Среди болельщиков сборной оказалась и блогер Ида Галич. Кстати, она тоже появилась не одна, а в компании со своим отцом Василием и подругой Настей Ивлеевой.
А вот Анастасия Ивлеева, хотя и прибыла посмотреть матч, появилась на трибуне без своего супруга Элджея — уже некоторое время по Сети ходят слухи о конфликте пары, а сами они постоянно подогревают их, появляясь по отдельности.
Михаил Боярский активно призвал своих поклонников поддержать сборную в своем блоге — артист известный поклонник футбола.
Дава тоже активно болеет за наших футболистов, но из дома, перед экраном телевизора.
Интересно, что Ольга Бузова после скандала в эфире спортивного телеканала отправилась отдыхать и не стала постить слова поддержки в адрес наших футболистов.
Матч между сборными России и Финляндии закончился победой наших. К сожалению, один из футболистов, Марио Фернандес, получил во время игры серьезную травму и после матча оказался в одной из петербургских больниц.
Фото: Instagram Марии Кожевниковой, рэпера ST, Иды Галич, Насти Ивлеевой, Давы
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