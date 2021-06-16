Звезды на трибуне: кто пришел поболеть за наших в матче против Финляндии

А вот Анастасия Ивлеева, хотя и прибыла посмотреть матч, появилась на трибуне без своего супруга Элджея — уже некоторое время по Сети ходят слухи о конфликте пары, а сами они постоянно подогревают их, появляясь по отдельности.

Михаил Боярский активно призвал своих поклонников поддержать сборную в своем блоге — артист известный поклонник футбола.

Дава тоже активно болеет за наших футболистов, но из дома, перед экраном телевизора.

Интересно, что Ольга Бузова после скандала в эфире спортивного телеканала отправилась отдыхать и не стала постить слова поддержки в адрес наших футболистов.

Матч между сборными России и Финляндии закончился победой наших. К сожалению, один из футболистов, Марио Фернандес, получил во время игры серьезную травму и после матча оказался в одной из петербургских больниц.