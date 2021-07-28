Бывший муж Айзы Долматовой и другие знаменитости, которые получили обвинения в мошенничестве

Бывший супруг Айзы Долматовой и отец ее ребенка Дмитрий Анохин попал в тюрьму на 8 месяцев.

Со 2 марта серфер и его девушка находятся под стражей на Бали за подделку ПЦР-тестов, на днях им вынесли приговор.

Айза попыталась вступиться за бывшего возлюбленного, и записала видеообращение к президенту Индонезии с просьбой отпустить Диму, который нужен ее детям, а также своим пожилым родителям.