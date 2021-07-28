Бывший муж Айзы Долматовой и другие знаменитости, которые получили обвинения в мошенничестве
Бывший супруг Айзы Долматовой и отец ее ребенка Дмитрий Анохин попал в тюрьму на 8 месяцев.
Со 2 марта серфер и его девушка находятся под стражей на Бали за подделку ПЦР-тестов, на днях им вынесли приговор.
Айза попыталась вступиться за бывшего возлюбленного, и записала видеообращение к президенту Индонезии с просьбой отпустить Диму, который нужен ее детям, а также своим пожилым родителям.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @choovibro
Это уже не первый случай, когда на мошенничестве попадаются звезды. Арсения Шульгина, сына Валерии, обвинили в мошенничестве на крупную сумму. Как пишут СМИ, он задолжал одному из клиентов своей компании, который подал в суд.
Официального подтверждения по этому вопросу пока нет, сам Арсений не стал комментировать ситуацию.
Оксану Самойлову обвиняли в том, что ее косметика – у жены Джигана собственный бренд – не соответствует заявленному в рекламе качеству. Кроме того, ее заподозрили в плагиате косметических средств Кайли Дженнер. Сама Оксана резко раскритиковала эти обвинения и пообещала разобраться с теми, кто их распространяет.
Обвинение в мошенничестве получила даже Ксения Собчак – к ней обратилась хозяйка одной из химчисток, которые заявила, что звезда не заплатила за проделанную работу и вернула в бутик испорченную вещь, которую привели в порядок ее сотрудники. Сама Ксения обвинения опровергла.
Гражданскую жену Олега Яковлева из «Иванушек» Александру Куцевол тоже обвинили в мошенничестве – она претендует на квартиру музыканта. Однако, поскольку брак зарегистрирован не был, по закону она не имеет права на имущество.
Куцевол безуспешно пытается доказать обратное, но судьи остались без внимания.
Фото: Instagram Ксении Собчак, Лианы Шульгиной, Оксаны Самойловой, Айзы Долматовой, Дмитрия Анохина
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