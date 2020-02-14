«Мы проводим «Новую волну» с 2002 года. За все эти годы каждый конкурс открыл нам ярких и самобытных молодых артистов: это Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Анастасия Стоцкая, Джамала, Интарс Бусулис, Роберто Кель Торрес и многие другие. В числе гостей грандиозного музыкального праздника всегда только лучшие артисты российского и мирового уровня. В нынешнем году конкурс проводим в столице Татарстана — это будет подарок от «Новой волны» к столетию республики», — поделился председатель жюри конкурса, народный артист России Игорь Крутой. Оргкомитет «Новой волны» продолжает принимать заявки от потенциальных финалистов и победителей на участие в отборочных турах и полуфинале. Все подробности и условия подачи творческой заявки – на официальном сайте «Новой волны» www.newwavestars.eu. Фото: пресс-служба, Екатерина Ширинкина / Passion.ruПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!