Звезду турецких сериалов Фатиха Коюноглу обвинили в харассменте

42-летний Фатих и Чакмак познакомились в заведении. Они пообщались, а затем актер позвал ее в здание театра, расположенное напротив клуба. Она согласилась, но не ожидала, что Коюноглу будет приставать к ней. Актер пытался поцеловать Чакмак, но получил отпор. Когда девушка захотела уйти из театра, он не дал ей это сделать. После этого Коюноглу якобы изнасиловал Чакмак.

Сразу после инцидента пострадавшая обратилась в полицию и написала заявление. Звезду арестовали, он отрицает свою вину.

Для поклонников турецких фильмов новость стала потрясением. Однако многие фанаты встали на сторону Фатиха. Они обвинили актрису в том, что она пошла с мужчиной в здание театра, зная, чем может закончиться вечер. Пользователи считают, что девушка пытается обратить на себя внимание обвинениями в харассменте.