Актера сериалов «Глухарь» и «Метод» нашли мертвым в машине

В Москве в собственном автомобили обнаружили тело 45-летнего актера Дмитрия Гусева, сообщает Mash. Дорожные рабочие заметили, что иномарка артиста стоит на месте, но газует. Внутри они увидели человека без сознания и вызвали скорую. Скорее всего, нога актера осталась на педали газа, когда он потерял сознание.

К моменту приезда медиков Гусев был уже мертв. Спасателям пришлось доставать артиста через разбитые окна.

Менеджер актера Мария рассказала, что Дмитрий возвращался со съемочной площадки фильма «Скорая». «Он закончил съемки и уехал, кажется, по пути у него остановилось сердце и поэтому он разбился. Но это уточнит медэкспертиза», — цитирует агента телеграм-канал «360».

В Московском театре на Юго-Западе, где Гусев служил с 2001 года, рассказали, что находятся в шоке от трагической новости. «Мы ошарашены. Нет слов и мороз по коже. Никто из нас не понимает, что случилось. Театр только что узнал. Нам позвонили и сказали, что с Димой такое произошло», — сообщает телеканал «Звезда».

В феврале Дмитрию Гусеву исполнилось бы 45 лет. В 2001 году он окончил актерский факультет Ярославского Государственного театрального института. Гусев снялся в 90 фильмах и сериалах, самые известные из которых «Глухарь», «Обратная сторона Луны», «Скорая помощь», «Анна Каренина. История Вронского», «Метод», «Склифосовский».