Звезду сериала «Сладкая жизнь» Марию Шумакову раскритиковали за слишком вызывающе декольте и татуировку под грудью

«Маша, слишком вызывающе декольте... Вам это не нужно, и вы сами это знаете», «Не опускайтесь до этой пошлости», — критикуют возмущенные подписчики.

«Красивая Маша, шикарное декольте», «Шикарная женщина», «Обольстительная», «Никого не слушайте», — поддерживают поклонники.

«А как давно тату?) Раньше не замечала, или просто не было?», «Наколка зачем», «3й глаз», «Масонщица», — обсуждают тату в комментариях.

А как вам этот образ?