Звезду сериала «Кадетство» Александра Головина обвинили в домогательствах

Подруга Дарьи рассказала, что у Митичашвили практически случился нервный срыв из-за произошедшего. «Известный актер в невменяемом состоянии домогался моей подруги, пока она стояла на улице и ждала такси, чтобы уехать домой к мужу. И вот она уже дома в слезах пересказывает мне просьбы его друзей быть снисходительной, ведь он же все-таки медийный. И вот не знаю, как ей помочь», – отметила девушка.

Митичашвили добавила, что ей важно не молчать в таких ситуациях. Несмотря на то, что Головин известный актер, это не дает ему право ставить себя выше других. «Мне наплевать насколько известен мужчина (если это слово вообще подходит в данной ситуации). Мне наплевать на то, что возможно когда-то он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все «смягчающие» моменты. Такого быть не должно! Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актёр может оправдать подобные действия!» – написала актриса.

Сам Александр Головин пока никак не прокомментировал инцидент.