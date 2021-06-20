Звезду сериала «Кадетство» Александра Головина обвинили в домогательствах
Накануне вечером 33-летняя Дарья находилась в одном баре с популярным актером. Когда девушка собиралась уехать домой, где ее ждал супруг, Головин решил выразить актрисе симпатию. Митичашвили рассказала, что Александр вел себя развязно и не понимал слова «нет».
«Не должен актёр А.Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, стоящие рядом, хихикать и улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь в своём ли он уме», – написала Дарья в своем Instagram.
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Фото: Global Look Press
Девушка уже написала заявление в полицию.
Подруга Дарьи рассказала, что у Митичашвили практически случился нервный срыв из-за произошедшего. «Известный актер в невменяемом состоянии домогался моей подруги, пока она стояла на улице и ждала такси, чтобы уехать домой к мужу. И вот она уже дома в слезах пересказывает мне просьбы его друзей быть снисходительной, ведь он же все-таки медийный. И вот не знаю, как ей помочь», – отметила девушка.
Митичашвили добавила, что ей важно не молчать в таких ситуациях. Несмотря на то, что Головин известный актер, это не дает ему право ставить себя выше других. «Мне наплевать насколько известен мужчина (если это слово вообще подходит в данной ситуации). Мне наплевать на то, что возможно когда-то он сделал что-то полезное. Мне наплевать вообще на все «смягчающие» моменты. Такого быть не должно! Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актёр может оправдать подобные действия!» – написала актриса.
Сам Александр Головин пока никак не прокомментировал инцидент.
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