Звезду «Полицейского с Рублевки» увезли в больницу прямо со съемок

Сам артист прокомментировал свое состояние корреспондентам «РИА Новости».

«Я в палате Боткинской больницы. Причина – переутомление на съемочной площадке. Подробности – по результатам исследования», – заявил артист и пообещал позже выйти на связь.

Сейчас актер находится под наблюдением врачей, информации о его состоянии пока нет.