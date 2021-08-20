Звезду «Полицейского с Рублевки» увезли в больницу прямо со съемок
Актер Роман Попов попал в больницу – его госпитализировали прямо со съемок. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Предположительно, ему стало плохо на съемках, и он упал, получив травму головы.
«Потерял сознание, упал и сильно ударился головой», – говорится в сообщении.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @romapopoff
Сам артист прокомментировал свое состояние корреспондентам «РИА Новости».
«Я в палате Боткинской больницы. Причина – переутомление на съемочной площадке. Подробности – по результатам исследования», – заявил артист и пообещал позже выйти на связь.
Сейчас актер находится под наблюдением врачей, информации о его состоянии пока нет.
Ранее мы писали о скоропостижной смерти его коллеги по сериалу Ростислава Гулбиса.
«Сегодня не стало моего коллеги и кореша Ростислава Гулбиса. 32? Это норма? Рано. Очень рано. Мы будем скучать, Рост. Сейчас ты там, где уже давно все наши с тобой музыкальные кумиры, слушай их "афтерлайфы" и "поджэмь" с ними. И сыграй свой лучший этюд для Него, чтобы Он оборжался и расплакался... Спасибо за все, Актер! Спи спокойно... Завтра не на смену», - написал Роман Попов в своем блоге о смерти друга.
Фото: Instagram Романа Попова
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