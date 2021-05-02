Звезду «Пацанок» отстранили от съемок в «Ревизорро» из-за обвинений в нападении на девушку
Фото: @official_milas / Instagram
В субботу, 1 мая, в телеграм-канале Mash и ряде других источников появилась информация о том, что звезда шоу «Пацанки» Ксения Милас напала на свою бывшую подругу с ножом и нанесла ей несколько ранений, в результате чего жертву госпитализировали. Ссора произошла в квартире, где проходила шумная тусовка. Генеральный директор телеканала «Пятница!», в одном из проектов которого сейчас задействована Ксения, уже отреагировал на ситуацию.
«Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие», - прокомментировал ситуацию Николай Картозия для канала Super. Он также подчеркнул, что Милас будет отстранена от эфиров, а проект «Ревизорро» - приостановлен.
Мы будем следить за развитием ситуации.
Фото: @official_milas / Instagram