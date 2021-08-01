Звезду «Отеля «Элеон» Милоша Биковича со скандалом бросила девушка
Звезда сериалов «Отель «Элеон» и «Гранд», а также блокбастера «Холоп» Милош Бикович снова свободен! Известный своими многочисленными и непродолжительными романами 33-летний сербско-российский актер расстался с танцовщицей Ариной Волошиной после года отношений. При этом чемпионка России по латиноамериканским танцам сама решила расставить точки над «i».
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Фото: Instagram
Волошина оставила в соцсетях дерзкий и эмоциональный пост, выразив все, что, по-видимому, накипело в ее душе за время встреч с Биковичем. Арина заявила, что из-за него «жила не своей жизнью».
Мне нужно было думать сугубо о его образе, репутации (которая является для него самым главным, но к сожалению, образ на экране не соответствует действительности, особенно страшно, когда человек на каждом шагу упоминает Бога). У меня была последняя надежда, что в нем есть что-то человеческое. Но 31 июля все развеялось окончательно. Человек повёл себя очень грубо,
— заинтриговала подписчиков Волошина, так и не назвав причину последней ссоры. Она заявила, что сразу предлагала Биковичу перевести роман в публичную плоскость, но тот предпочел скрывать его, чтобы не портить репутацию, а на комментарии и сплетни в соцсетях уговаривал возлюбленную не отвечать.
«Получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей о том, что меня убьют, чтобы я умерла, читать разного рода оскорбления, я устала. Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения. Чувство ответственности и чувство вины для него самое страшное, потому что это душит его, в такие моменты приходится подумать не о себе, не о своём комфорте и не о своём Я. Жизненные ситуации, которые сложились, раскрыли нутро человека со всех сторон», — высказалась Арина Волошина.
Она также отметила, что на сегодня больше не состоит в отношениях с актером.
Отметим, что ранее Милошу Биковичу приписывали романы с моделью Сашей Лусс, актрисой Аглаей Тарасовой, моделью Барбарой Таталович.
Фото и видео: Instagram
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