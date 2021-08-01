Звезду «Отеля «Элеон» Милоша Биковича со скандалом бросила девушка

— заинтриговала подписчиков Волошина, так и не назвав причину последней ссоры. Она заявила, что сразу предлагала Биковичу перевести роман в публичную плоскость, но тот предпочел скрывать его, чтобы не портить репутацию, а на комментарии и сплетни в соцсетях уговаривал возлюбленную не отвечать.

«Получать в свой адрес негативные сообщения от посторонних людей о том, что меня убьют, чтобы я умерла, читать разного рода оскорбления, я устала. Эгоцентризм этого человека перешёл все рамки. И те ценности, о которых он кричит, он о них не знает, и видит только себя, не уважает время, труд, здоровье других людей. Особенно, если это касается близкого окружения. Чувство ответственности и чувство вины для него самое страшное, потому что это душит его, в такие моменты приходится подумать не о себе, не о своём комфорте и не о своём Я. Жизненные ситуации, которые сложились, раскрыли нутро человека со всех сторон», — высказалась Арина Волошина.

Она также отметила, что на сегодня больше не состоит в отношениях с актером.

Отметим, что ранее Милошу Биковичу приписывали романы с моделью Сашей Лусс, актрисой Аглаей Тарасовой, моделью Барбарой Таталович.