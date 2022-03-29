Звезду «Флэша» Эзру Миллера арестовали за хулиганство и домогательства

Стало известно о задержании кинозвезды Эзры Миллера. По словам очевидцев, он отдыхал в одном из гавайских баров. В какой-то момент актер начал вести себя неадекватно. Он отобрал микрофон у девушки, которая в этот момент пела в караоке, а после напал на мужчину, игравшего в дартс. Агрессивный Миллер кидался на людей и не мог себя контролировать. Посетители бара сообщают, что все это сопровождалось нецензурной лексикой.

Звезда «Фантастических тварей» был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Ему были выдвинуты обвинения в хулиганстве и домогательстве. Позже актера освободили под залог в размере 500 долларов, сообщает издание Variety.

По данным некоторых СМИ, такое буйное поведение Эзры Миллера может крайне негативно сказаться на прокате киноленты «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» с его участием.