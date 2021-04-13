Звезду фильма «Эффект бабочки» парализовало после аллергии на орехи
Фото: Instagram/@chantel_giac
Семья девушки получила 29,5 миллиона долларов компенсации, присяжные согласились, что медики скорой помощи Невады проявили халатность при обследовании пациентки в феврале 2013 года. 27-летняя девушка работала в конференц-центре и решила перекусить небольшим кренделем, который ей дал друг.
Модель не догадывалась, что в тесте содержится арахисовое масло, у нее случился анафилактический шок. Это состояние опасно тем, что сужаются дыхательные пути, человек лишается воздуха. Если не принять меры немедленно, пациент умрет.
Так, мозг модели в течение нескольких минут работал без кислорода. Ни один из медиков, находящихся в конференц-зале, не ввел внутривенно адреналин. В итоге девушка осталась калекой – у нее отказала часть левого полушария мозга.
Сегодня Джакалоне, сыгравшая в фильме «Эффект бабочки 3: Откровения», страдает параличом нижних конечностей и нуждается в круглосуточном уходе со стороны родителей, Джека и Деборы. Она может общаться только глазами.
Фото: Instagram/@chantel_giac
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!