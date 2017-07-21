Уроженка Омска Анастасия Полетаева отправится в тюрьму

Судьбы бывших участников «Дома-2» иногда разительно отличаются. Кто-то делает на своей случайной славе состояние и попадает в списки самых богатых звезд по версии Forbes, кто-то просто обзаводится квартирой и бизнесом, а кто-то — отправляется за решетку. Сегодня СМИ узнали, что роковая брюнетка Анастасия Полетаева осуждена Куйбышевским районным судом Омска полтора года колонии общего режима со штрафом в 150 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, Анастасия связалась с группой «черных банкиров», работавших без регистрации и лицензии. Роль Полетаевой заключалась в ведении бухгалтерского учета и финансовых операций: составлении документов, совершении платежей и переводов.

Зрителям Полетаева запомнилась своим романом с Александром Задойновым.