Звездный визажист Сердар Камбаров рассказал, почему ему платят 1 млн рублей за макияж

В мире визажа его имя прогремело после того, как в Уфе его попросили накрасить американскую диву Пэрис Хилтон, которая прилетала в Россию на гастроли. По счастливой случайности именно Хилтон стала его первой звездой в кресле, даже раньше российских селебрити: «Я ее красил в полуприседе, она лежала на подушках, на низком стуле, смотрела в компьютер. По макияжу — попросила сделать стрелки. Результат ей очень понравился», — вспомнил Камбаров.

После этого к Сердару выстроилась невероятная очередь из клиентов. И уже скоро он жил в Москве, где быстро влился в светскую среду и стал близко дружить со многими публичными личностями. Сегодня среди его звездных клиенток и подруг: Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Светлана Бондарчук и многие светские львицы. В большинстве случаев они оплачивают работу визажиста, но «на других условиях». Бесплатно Сердар работает редко. Из самых ярких его муз можно назвать фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер, которой не стало несколько лет назад. Но и она каждый раз дарила ему ценные подарки.

«Обычные» девушки за его макияж иногда готовы заплатить сотни тысяч. Был случай, когда «make up от Сердара» обошелся невесте в 1 миллион рублей. Сама работа стоила 500 тысяч, но перелет в Лондон и проживание визажиста стоили еще полмиллиона. Свою прибыль он не скрывает и даже спокойно реагирует на волну хейта в Сети, когда он показывает детали жизни своей семьи. Например, путешествия на Мальдивы или черную икру на завтрак. Он убежден, что ничего противозаконного он не делает, зарабатывает честно и платит налоги, поэтому не испытывает чувства вины.