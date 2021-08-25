Звездный визажист Сердар Камбаров рассказал, почему ему платят 1 млн рублей за макияж
Цена за макияж у звездного визажиста не является секретом. Он открыто говорит о том, что оплата его услуг начинается от тысячи евро, а конечная цена зависит от многих факторов: далеко ли находится клиентка, сколько времени займет дорога и сама работа. Сердар признается: «Они же мне платят не за макияж, а за эмоции. Очень часто клиентки приходят поболтать, подпитаться энергией. Иногда бывает, что ей плохо — она только рассталась с парнем и хочется ей почувствовать себя уверенно. Мне кажется, я могу уже написать книгу о женской психологии», — заключил он.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @serdar_kambarov
Но и при таком ценнике к нему попасть не всегда получается. Сегодня Сердар больше времени уделяет себе и своей семье. И не видит необходимости лишаться здорового сна, если в этом нет острой необходимости. В начале карьеры — он работал по 12-14 часов.
В мире визажа его имя прогремело после того, как в Уфе его попросили накрасить американскую диву Пэрис Хилтон, которая прилетала в Россию на гастроли. По счастливой случайности именно Хилтон стала его первой звездой в кресле, даже раньше российских селебрити: «Я ее красил в полуприседе, она лежала на подушках, на низком стуле, смотрела в компьютер. По макияжу — попросила сделать стрелки. Результат ей очень понравился», — вспомнил Камбаров.
После этого к Сердару выстроилась невероятная очередь из клиентов. И уже скоро он жил в Москве, где быстро влился в светскую среду и стал близко дружить со многими публичными личностями. Сегодня среди его звездных клиенток и подруг: Ксения Собчак, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Светлана Бондарчук и многие светские львицы. В большинстве случаев они оплачивают работу визажиста, но «на других условиях». Бесплатно Сердар работает редко. Из самых ярких его муз можно назвать фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер, которой не стало несколько лет назад. Но и она каждый раз дарила ему ценные подарки.
«Обычные» девушки за его макияж иногда готовы заплатить сотни тысяч. Был случай, когда «make up от Сердара» обошелся невесте в 1 миллион рублей. Сама работа стоила 500 тысяч, но перелет в Лондон и проживание визажиста стоили еще полмиллиона. Свою прибыль он не скрывает и даже спокойно реагирует на волну хейта в Сети, когда он показывает детали жизни своей семьи. Например, путешествия на Мальдивы или черную икру на завтрак. Он убежден, что ничего противозаконного он не делает, зарабатывает честно и платит налоги, поэтому не испытывает чувства вины.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram