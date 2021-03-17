Звездный визажист перенес операцию на мозге после ДТП
Фото: instagram.com/makeupbysamuel
О том, что знаменитость попал на стол хирургов, сообщил его друг под ником itslademi: «В эти выходные Сэмюэль перенес операцию на головном мозге и все еще находится в больнице на пути к очень долгому выздоровлению». Многие актрисы и певицы, которые пользовались услугами визажиста, пожелали ему восстановления. Среди них американская бизнесвумен, светская львица Кайли Дженнер и модель Амелия Хэмлин.
«Произошла ужасная авария, он вылетел из движущегося транспортного средства, упал на тротуар, получил восемь различных травм мозга и поступил с больницу с внутренним кровотечением,- добавила Амелия Хэмлин. - Операция прошла хорошо, и теперь мы все просто ждем, когда Сэм проснется».
Кайли написала: «Пуст бог присмотрит за вами и защитит вас. Каждый найдет минутку, чтобы помолиться за Сэма, который в минувшие выходные попал в аварию». Она также попросила подписчиков присоединиться к благотворительной акции и помочь его семье. Операция прошла 14 марта. Go Fund Me собрал 47139 долларов (почти 3,5 миллиона рублей) на его лечение.
Фото: Instagram/@makeupbysamuel
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