Звездный стилист Влад Лисовец рассказал о личной жизни

При этом открыто говорить о своих предпочтениях Лисовец не стал. Как пишет «Телепрограмма», он объяснил это подогревом интереса к своей персоне. «Это интрига, и люди пытаются понять, кто я на самом деле, где мои жена и дети», - добавил Влад. Кроме того, он обещал раскрыть некоторые подробности в скором времени. «Сейчас выйдет еще одно мое интервью, которое подогреет кастрюльку очень сильно», - заинтриговал он.

С бывшей женой Влад не общается, распространяться на тему личной жизни не любит. Известно, что она была на несколько лет его моложе. Этот брак продержался немногим более двух лет. Тогда Влад только-только приехал в Москву из родного Баку.