Звездный стилист Влад Лисовец рассказал о личной жизни
Фото: Instagram/@vladislavlisovets
Вскоре дизайнер понял, что брак - это не его, так как ему нравится жить без обязательств и ограничений. 48-летний Лисовец долгое время не появлялся на публике с девушками, в связи с чем в обществе появились слухи о его ориентации. Как уточнил стилист, он живет так, как хочет и не видит смысла кому-то что-то объяснять. «Это моя внутренняя свобода, и я не собираюсь никому ничего объяснять. Но интерес этот я понимаю. Кстати, мужчина, который будет меня в чем-то подозревать, вряд ли будет забивать это в поиске», - подчеркнул он.
При этом открыто говорить о своих предпочтениях Лисовец не стал. Как пишет «Телепрограмма», он объяснил это подогревом интереса к своей персоне. «Это интрига, и люди пытаются понять, кто я на самом деле, где мои жена и дети», - добавил Влад. Кроме того, он обещал раскрыть некоторые подробности в скором времени. «Сейчас выйдет еще одно мое интервью, которое подогреет кастрюльку очень сильно», - заинтриговал он.
С бывшей женой Влад не общается, распространяться на тему личной жизни не любит. Известно, что она была на несколько лет его моложе. Этот брак продержался немногим более двух лет. Тогда Влад только-только приехал в Москву из родного Баку.
Фото: Instagram/@vladislavlisovets
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