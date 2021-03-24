Звездный нумеролог рассказала, почему Алису Аршавину преследуют беды

Жизнь Алисы Аршавиной в последнее время напоминает мелодраму – ее преследуют всевозможные несчастья, от судебных процессов до болезней.

Бывшая жена одного из топовых российских футболистов лишилась красоты и почти осталась без носа из-за тяжёлой болезни. После этого оказалась на операционном столе, а затем и в реанимации из-за перитонита, а там успела подцепить коронавирус, который тяжело перенесла.

На фоне всего этого бывший муж пытается выселить ее из дома, а его мать заявляет, что она сама виновата. Такого же мнения, как оказалось, придерживается и звездный нумеролог Клара Кузденбаева, которая рассказала а беседе с «Комсомольской правдой», откуда у Алисы столько проблем.

«Алиса родилась 7 июня 1982 года - этот день в нумерологии называется "День затейника". Она носитель тысячного знака - знака власти, таким людям среднего пути не дано: либо внизу, либо наверху, - рассказывает эксперт-нумеролог. - Поэтому Алиса должна всегда стремиться к росту, быть домохозяйкой ей противопоказано. С одной стороны, она добрый, талантливый человек, большая труженица. Харизматичная, обладает громадными аналитическими способностями. А с другой, характер не из легких», – считает она.

При этом, по мнению нумеролога, у Алисы много и гордыни, а также чувства превосходства над другими.

«От нее страдало все окружение: домработницы, кухарки, водители - наверняка, многие из них могут пожаловаться на ее несносный характер, - продолжает Клара. - Она способна унижать людей, кричать, истерить, проявлять деспотичность. Их брак с Аршавиным все годы держался только на его великом терпении. Алиса не терпит чужого превосходства и всегда требует подчинения. Единственное, что можно сказать в ее защиту в сегодняшнем скандале, - то, что Алиса честна. И если она она врет с экрана, обвиняя в проблемах своего бывшего мужа и свекровь, она действительно так думает в силу своей несправедливости. Она относится к тому типу людей, у которых весь мир вокруг виноват, а они не при чем».