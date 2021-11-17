Звездный нумеролог предсказала будущее для новых отношений Асмус: «Может родить мальчика»

Ранее эксперт-нумеролог верно предсказывала события в жизни большого количества звезд российской эстрады и на этот раз решила разобрать любовную связь 33-летней Кристины Асмус и ее нового любовника. В сети уже активно обсуждают, что им стал 27-летний актер Роман Евдокимов.

Клара Кудзебаева уверяет, что взаимоотношения возлюбленных наполнены гармонией. «Они идеально совпадают. Их чувства не были случайными, в нумерологии подобное называется судьбоносной встречей. Они – две половинки одного целого», — утверждает нумеролог.

Эксперт отметила, что оба партнера обладают заниженной самооценкой, что положительно повлияет на их тандем, однако именно неуверенность в себе у Асмус помешала ей построить счастливый брак с Харламовым. «У Кристины также занижена самооценка, поэтому их отношения с Романом Евдокимовым будут равными и гармоничными, в отличие от союза с Гариком Харламовым, который позволял себе пренебрегать супругой», — сообщает Кудзебаева порталу kp.ru.

Также нумеролог сообщила, что нынешний год станет для актрисы удачным в плане карьеры и может принести рождение ребенка. «Сейчас у актрисы хороший год - год десятки, что значит подъем, славу, популярность и рождение детей. В 33 года Кристина может родить мальчика», — прогнозирует Клара Кудзебаева.