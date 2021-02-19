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Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, в каком случае вдова Мягкова не сможет получить наследство

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Андрей Мягков

Фото: Global Look Press

Со словам юриста, такой вариант развития событий очень маловероятен.

Звездный адвокат Сергей Жорин назвал условие, при котором вдова Андрея Мягкова, который скончался вчера на 83 году жизни из-за сердечной недостаточности, может остаться без наследства.

Единственной наследницей актера является его супруга, актриса Анастасия Вознесенская. Родители актера давно скончались, детей у пары не было.

Поэтому актриса получит обязательную положенную ей долю наследства даже в том случае, если по каким-то причинам она в завещании не упомянута.

Однако есть всего один вариант, по которому она останется без наследства:

«Единственный случай, при котором вдова Мягкова может остаться даже без обязательной доли — в случае ее незаконных действий в отношении супруга. Например, если выяснится, что она причастна к его смерти», заявил Сергей Жорин.

По его мнению, это очень маловероятно, поскольку в законном браке супруги прожили более 55 лет.

Смерть актера, известного своей ролью в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», стала большим потрясением для его коллег. Соболезнования вдове высказали многие коллеги, в том числе его партнёрша по фильму Барбара Брыльска, которая очень эмоционально прокомментировала его кончину.

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Фото: Global Look Press

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