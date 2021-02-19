Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, в каком случае вдова Мягкова не сможет получить наследство

Звездный адвокат Сергей Жорин назвал условие, при котором вдова Андрея Мягкова, который скончался вчера на 83 году жизни из-за сердечной недостаточности, может остаться без наследства.

Единственной наследницей актера является его супруга, актриса Анастасия Вознесенская. Родители актера давно скончались, детей у пары не было.

Поэтому актриса получит обязательную положенную ей долю наследства даже в том случае, если по каким-то причинам она в завещании не упомянута.

Однако есть всего один вариант, по которому она останется без наследства:

«Единственный случай, при котором вдова Мягкова может остаться даже без обязательной доли — в случае ее незаконных действий в отношении супруга. Например, если выяснится, что она причастна к его смерти», заявил Сергей Жорин.

По его мнению, это очень маловероятно, поскольку в законном браке супруги прожили более 55 лет.

Смерть актера, известного своей ролью в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», стала большим потрясением для его коллег. Соболезнования вдове высказали многие коллеги, в том числе его партнёрша по фильму Барбара Брыльска, которая очень эмоционально прокомментировала его кончину.

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