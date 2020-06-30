«Звездные войны», именитые гости и вся семья в сборе: Киркоров показал, как с размахом отметил 8-летие сына
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
29 июня Мартину Киркорову исполнилось 8 лет. Отец нежно поздравил сына в социальной сети и в тот же день признался, что сейчас в его доме бесконечное счастье: «Мартин 8 лет + Алла-Виктория 8 лет = Бедрос 88 лет», — подписал он позитивное видео.
А уже на следующий день Филипп Киркоров показал, как прошел праздник. Поздравить Мартина собралась вся семья: отец, дедушка Бедрос с женой, крестный Андрей Малахов. Прибыли на праздник и известные гости: Юлия Барановская, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая — с детьми, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Яна Рудковская, Игорь Гуляев, Тимати и другие знаменитости.
Праздник под открытым небом устроили в стиле «Звездных войн».
«Настроение отличное, даже зашкаливает! Эмоции переполняют! Так круто отметили 8-летие Мартина вчера 29.06.2020! Спасибо всем за поздравления! За праздник! Мы просто попали в параллельную реальность от счастья! Дорогие гости, пусть вам продолжает сопутствовать культовая фраза знаменитой космической саги "Звездные войны": "Да пребудет с тобой сила!"», — поделился эмоциями Филипп Киркоров.
Фото и видео: Instagram Филиппа Киркорова, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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