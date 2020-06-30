«Звездные войны», именитые гости и вся семья в сборе: Киркоров показал, как с размахом отметил 8-летие сына

29 июня Мартину Киркорову исполнилось 8 лет. Отец нежно поздравил сына в социальной сети и в тот же день признался, что сейчас в его доме бесконечное счастье: «Мартин 8 лет + Алла-Виктория 8 лет = Бедрос 88 лет», — подписал он позитивное видео.