Звездные свадьбы: сколько стоит регистрация брака и торжество в Барвихе

Многие российские знаменитости, даже если живут на Рублевке и в других престижных местах, предпочитают играть шикарные свадьбы за границей. Однако и местные ЗАГСы пользуются спросом. Узнать, во сколько обойдется бракосочетание в этих местах, решили сотрудники «Комсомольской правды».

Как рассказали представителям издания в столичном свадебном агентстве, стоимость свадебного банкета в Барвихе начинается от миллиона.

Однако далеко не все звёзды решают отметить важное событие с размахом, и некоторые ограничиваются росписью во Дворце бракосочетаний. Там изменили свой семейный статус Екатерина Шпица, Асти, Анна Седокова, Анна Башмет, Кети Топурия и многие другие.

Стоит регистрация брака, как и в обычном Загсе всего 350 рублей.

«Там женились наши друзья, они рассказали, что там красивый интерьер, благородная палитра оттенков. Поэтому мы тоже решили зарегистрировать наши отношения в красивом месте. Нам понравилась наша церемония, прекрасные сотрудницы, все прошло быстро и без задержки», рассказал супруг Катерины Шпицы, Руслан Панов.